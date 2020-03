Amalia Tătăran: Şi eu, şi colegele mele suntem bine

Federaţia Română de Scrimă a anunţat vineri că a fost notificată de Federaţia Internaţională de Scrimă cum că mai mulţi scrimeri sud coreeni şi chinezi care s-au aflat la Grand Prix-ul de spadă de la Budapesta (6-8 martie 2020) au fost testaţi pozitiv cu noul CORONAVIRUS. La concursul din Ungaria au participat şi trei sătmăreni: Amalia Tătăran (Dinamo), Greta Vereş (CSA Steaua), Adrian Szilagyi (CSM Satu Mare). Dar conform Federației, toți sportivii români sunt în stare foarte bună.

”Sportivii au fost testaţi la întoarcerea în Asia dar, conform comunicatului primit de la FIE, numele acestora nu a fost dezvăluit precizându-se că cei mai mulţi dintre aceştia sunt asimptomatici.

În consecinţă, în regim de urgenţă, Federaţia Română de Scrimă a notificat sportivii care au participat pentru România la acestă competiţie. La Budapesta au fost prezenţi 18 sportivi români: 8 spadasine şi 10 spadasini. Alături de ei au făcut deplasarea şi 6 tehnicieni.

Acestora le-a fost transmisă recomandarea Federaţiei Internaţionale de Scrimă care le-a indicat tuturor celor care au participat la Cupa Mondială de la Budapesta, feminin sau masculin, următoarele:

– să intre de urgenţă în autoizolare la domiciliu

– să se testeze împotriva virusului COVID -19

-să acorde atenţie simptomelor în familiile lor, prietenilor şi persoanelor din anturaj, în special a celor în vârstă care au şi alte probleme de sănătate.

Având în vedere cele menţionate mai sus, FR Scrimă a recomandat tuturor celor 24 de persoane care au făcut deplasarea la Budapesta să anunţe telefonic Direcţia de Sănătate Publică.

Federaţia Română de Scrimă a luat act de situaţia naţională încă de săptămâna trecută, respectă hotărârile autorităţilor şi a oprit din 9 martie 2020 toate competiţiile de pe teritoriul României. Din 12 martie 2020 au fost întrerupte şi antrenamentele comune la nivelul loturilor olimpice şi naţionale, precum şi la CNOPT, CNOPJ, BOPJ. Tuturor componenţilor loturilor de mai sus li s-a modificat şi adaptat planul de pregătire astfel încât să poată fi făcută individual, acasă, sub directa îndrumare a antrenorilor. Medicii loturilor verifică telefonic starea de sănătate a tuturor sportivilor şi o prezintă antrenorilor. Tehnicienii informează conducerea FR Scrimă asupra stării de săntate şi a stadiului pregătirii. Menţionăm că starea de sănătate a tuturor scrimerilor din loturi este foarte bună” este mesajul Federaţiei Române de Scrimă.

Sportivii români prezenţi la Budapesta:

Feminin: Ana Maria Popescu, Amalia Tătăran, Greta Vereş, Bianca Bena, Alexandra Predescu, Claudia Năboiu, Adela Danciu, Raluca Sbârcia.

Masculin: Mario Perşu, Adrian Dabija, Adrian Szilagyi, Mihail Oprea, Alin Mitrică, Lucian Ciovică, Alin Sbârcia, Liviu Dragomir, Daniel Gavriluţ, Victor Vîlceanu.

Ce spune Amalia Tătăran

Sătmăreanca Amalia Tătăran, componentă a echipei naţionale de spadă feminin, legitimată la Dinamo Bucureşti, a fost prezentă la concursul de la Budapesta. Aceasta a transmis şi un mesaj public în mediul online prin intermediul paginii clubului Dinamo.

”În urmă cu două săptămâni, alături de colegele mele am participat la o competiţie care s-a desfăşurat la Budapesta. Probabil aţi văzut la televizor, sau aţi citit în presă faptul că în urmă cu câteva zile au fost testate şi depistate pozitiv cu noul Covid-19 anumite asiatice. Personal nu am concurat cu sau împotriva acelor asiatice şi vreau să vă liniştesc şi să vă asigur pe toţi că sunt bine. Nu am manifestat niciun simptom, nu am făcut febră, nu am tuşit. Sunt bine! Atât eu cât şi colegele mele suntem bine! Subliniez că este foarte important să ţinem cont de mesajul autorităţilor, să stăm acasă pentru prietenii noştri, pentru familiile noastre, pentru părinţii noştri, pentru noi, pentru că exact cum este în sport, acum trebuie să fim o echipă, să fim toţi pentru unu şi unu pentru toţi. Stai acasă!” este mesajul spadasinei sătmărence.

Iată şi filmarea:

SCRIMA. Amalia Tătăran: “Și eu, și colegele mele suntem bine. Stăm acasă și vă sfătuim și pe voi să faceți la fel!”. Publicată de Dinamo pe Sâmbătă, 21 martie 2020

Ce spune Ana-Maria Popescu (Brânză)

Ana-Maria Popescu (Brânză) a transmis şi ea un mesaj public în mediul online. Îl redăm în rândurile următoare:

”Oameni buni, vă mulţumesc pentru gânduri şi mesaje 🙏 Sunteţi minunaţi ❤

Dragi jurnalişti, vă mulţumesc pentru interes… sper ca acesta să rămână la cote înalte şi când această criză va fi istorie şi ne vom întoarce plini de elan în competiţii 😉

Aşa cum să spuneam şi ieri, mă simt foarte bine şi încerc să mă adaptez situaţiei 🤷‍♀️

Ştiţi?! Înainte de fiecare asalt îmi stabilesc un plan. Îmi cunosc adversarii de multă vreme şi i-am tot studiat, aşa că ştiu cum să abordez fiecare luptă. Cu toate acestea, de multe ori (de cele mai multe ori), oricât de bun ar fi planul meu, adversarul nu răspunde aşa cum mă aştept şi atunci nu-mi rămâne decât să mă adaptez 🤺

Da, acum ne luptăm cu un adversar „venit de nicăieri” pe care reuşim pas cu pas să-l desluşim, dar lucrurile nu se întămplă peste noapte. Tocmai de aceea, în această perioadă, cuvântul de ordine pentru mine este ADAPTARE 🙋‍♀️

Cum era de aşteptat, FIE a amânat toate competiţiile pentru o perioadă de 30 de zile, dar asta nu înseamnă că sunt în vacanţă. Încerc să îmi adaptez antrenamentul şi să mă menţin în formă. @Gabriel Ghiţă îmi trimite zilnic programul de antrenament 💪 şi nu, n-are milă de mine nici în această perioadă 🙈 plus că acum lucrez cot la cot cu domn’ Popescu (nu ştiu unde-i emoji acela leşinat, dar înţelegeţi voi) 😁

Sunt deja în a 9 a zi de stat în casă şi trebuie să recunosc faptul că mai am momente când aş vrea să ies la plimbare, dar îmi este pur şi simplu ruşine să mă plâng de acest lucru, atâta timp cât sunt oameni a căror datorie este să meargă şi să se expună în fiecare zi pentru a ne fi nouă bine! Recunoştinţă şi apreciere pentru voi toţi 🙌 Mulţumim ❤

În restul timpului… pot deja să mă laud că am început să gătesc zilnic (adică să-i stau în picioare dlui Popescu) 🤣 stiva de cărţi de pe noptieră începe să scadă drastic (m-aş bucura să ştiu ce citiţi voi în această perioadă) 📚 am scos trusa de pictură de la naftalină şi am realizat că nu m-a lovit vreun talent ascuns între timp, dar măcar mă relaxează 👩‍🎨 am o casă curată şi geamuri care sclipesc (abia aştept să plouă) 🌧 am toate hainele ordonate (de aproape îmi e milă să mai scot vreun tricou ca să nu le deranjez) 👕 am limitat accesul la internet/telefon (şi n-am murit din asta) 🤳 Plus mai sunt atâtea şi atâtea lucruri de făcut…

Acum să nu înţelegeţi că mi-aş dori în vreun fel să se prelungească nebunia asta 🤯 dar încerc doar să îmi ocup timpul şi să rămân pozitivă. Bineînţeles, acasă!

Rămâneţi cu bine! Aveţi grijă de voi şi de oamenii dragi 😍 ”