Am bătut degeaba Muntenegru în ultimul meci din Liga Naţiunilor

România a câştigat ultimul meci din Liga C a Ligii Naţiunilor la fotbal, 1-0 în deplasare, cu Muntenegru. O victorie care nu ne aduce însă multe bucurii chiar dacă tricolorii au terminat neînvinşi campania şi au încheiat Grupa 4 pe locul doi.



Pe primul loc a terminat Serbia, care a promovat în Divizia B. De ce nu ne bucură această victorie? Pentru că tricolorii aveau nevoie de o victorie la 2 goluri diferenţă pentru a prinde ultimul loc care ar fi păstrat-o în cea de-a treia urnă a preliminariilor pentru Euro 2020.

Aşa că putem nota că este o victorie de palmares, prima obţinută într-un meci oficial în faţa echipei din Muntenegru.

Victoria a fost decisă de golul lui Ţucudean din minutul 44 şi de lovitura de la 11 metri apărată de Tătăruşanu (min. 72).

Au jucat pentru România: Tătăruşanu – Manea, Săpunaru, Moţi, Toşca – Anton, Stanciu – Chipciu (Deac ’82), Maxim, Keşeru (Băluţă ’88) – Ţucudean (Puşcaş ’74).

CLASAMENT, Liga C, Grupa 4

1. Serbia 6 4 2 0 11- 4 14

2. România 6 3 3 0 8- 3 12

3. Muntenegru 6 2 1 3 7- 6 7

4. Lituania 6 0 0 6 3-16 0

N-au ştiut că trebuie să câştige la două goluri

Aşa cum am mai spus, victoria, de apreciat totuşi, după un joc bunicel al tricolorilor mai ales în prima repriză, nu ne aduce multe bucurii. În următoarele preliminarii o vom lua de jos. Vom porni din urna a patra, cea rezervată mediocrităţilor.

Ciudat este însă faptul că tricolorii habar n-au avut că trebuie să bată Muntenegru la două goluri diferenţă. A spus-o Manea la conferinţa de presă de după meci. Dar dacă se adevereşte ce se spune despre Contra, totul ar putea fi şi mai ciudat. Adică, spun unii, nici antrenorul Cosmin Contra nu a ştiut că avem nevoie de o victorie la două goluri diferenţă. Asta ar explica bâlbâielile de la conferinţa de presă şi schimbările ciudate făcute aproape de finalul meciului c]nd a introdus în teren un mijlocaş cu profil defenisv. Dacă aşa este, atunci e trist. Şi, în mod normal, ar urma o demisie. Demisia?! Sigur, nu va fi vorba de aşa ceva. La noi nu se practică aşa ceva. Vor urma aproape sigur câteva fraze sforăitoare, adevărul va fi băgat adânc sub gazon, o să aflăm cât de buni suntem, ce am fi putut face dacă… etc. Şi gata, o luăm de la capăt.

România, în urna 4 a calificărilor pentru Euro 2020

Paradoxal, chiar dacă a învins Muntenegru în ultima etapă din grupele Ligii Naţiunilor, şi a terminat pe locul 2 în grupă, naţionala de fotbal a României a retrogradat în urna a 4-a la tragerea la sorţi pentru preliminariile Euro 2020. O urnă din care va face parte şi Lituania, dar şi Cipru, Estonia, Georgia, naţionale modeste fără niciun fel de rezultat la nivel internaţional. Una peste alta, asta înseamnă că am intrat în eşalonul patru al fotbalului european şi că, după tragerea la sorţi programată pe 2 decembrie, România va avea parte de trei adversari mai bine cotaţi.

Urnele la tragerea la sorţi:

Urna 1 (6): Belgia, Franţa, Spania, Italia, Croaţia, Polonia

Urna 2 (10): Germania, Islanda, Bosnia-Herţegovina, Ucraina, Danemarca, Suedia, Rusia, Austria, Ţara Galilor, Cehia

Urna 3 (10): Slovacia, Turcia, Irlanda, Irlanda de Nord, Scoţia, Norvegia, Serbia, Finlanda, Bulgaria, Israel

Urna 4 (10): Ungaria, România, Grecia, Albania, Muntenegru, Cipru, Estonia, Slovenia, Lituania, Georgia

Urna 5 (10): Macedonia, Kosovo, Belarus, Luxemburg, Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, Moldova, Gibraltar, Insulele Feroe

Urna 6 (5): Letonia, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino

Urna Ligii Naţiunilor (4): Elveţia, Portugalia, Olanda, Anglia

Cum ar putea arăta cea mai grea grupă pentru România: Franţa, Germania, Serbia, România, Armenia, Letonia.

Cum ar putea arăta cea mai uşoară grupă pentru “tricolori”: Elveţia, Austria, Finlanda, România, Gibraltar, San Marino.

La finalul fazei grupelor preliminare, echipele clasate pe primele două locuri în cele zece grupe se vor califica la Campionatul European din 2020. Ultimele patru locuri la turneul final vor fi ocupate după playoff-ul la care vor participa cele 16 câştigătoare ale grupelor Ligii Naţiunilor sau următoarele echipe cel mai bine clasate în Liga Naţiunilor, în funcţie de rezultatele grupelor preliminare ale Euro 2020.