Am aflat de ce nu joacă Adi Rus

Sepsi a suferit o nouă înfrângere, a cincea, din playoff-ul Ligii 1 la fotbal. Covăsnenii au fost învinşi de campioana CFR Cluj, scor 1-0. Dar dincolo de acest rezutat, am remarcat că din 11-le echipei Sepsi a absentat din nou sătmăreanul Adi Rus care nu a fost inclus nici măcar pe lista de rezeve.



Fiind a treia absenţă a fostului jucător al LSP-lui şi Olimpiei, iar în presa sportivă nu am găsit informaţii legate de el, l-am contactat pe internaţionalul de tineret al României. Foarte amabil, Adi Rus a răspuns întrebărilor noastre şi ne-a oferit explicaţii referitoare la absenţa lui din echipă.

”Am ceva probleme de sănătate. Am dureri destul de mari în zona pubisului. Am făcut câteva investigaţii, ecografii, dar nu s-a văzut nimc. Totuşi, pentru că am dureri la alergare, am pubalgii am hotărât să nu risc şi să fac un repaus de 3 săptămâni. Vreau să merg la Euro şi vreau să fiu sănătos la turneul final” ne-a spus internaţionalul de tineret al României.