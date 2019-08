Altercaţie între primarul din Viile Satu Mare şi fiul unui localnic, pe seama neridicării unor deşeuri

Colectarea centralizată a deşeurilor menajere şi nu numai, inclusiv în mediul sătesc, reprezintă o obligaţie a autorităţilor publice locale. Chiar se fac eforturi inclusiv în a convinge locuitorii de la sate să adune deşeurile selectiv.

Această activitate de educaţie se dovedeşte mai dificilă, dar se fac paşi însemnaţi în acest sens. Desigur, există impuse şi bareme în ceea ce priveşte volumul de deşeuri care pot fi evacuate la fiecare deplasare a autospecialei. Aici apar adesea disensiuni. Pe această temă am fost vizitaţi la redacţie de către Alexandru Tămaş, cel care l-a reclamat pe Szucs Szabolcs, primarul comunei Viile Satu Mare: „Zilele trecute, primarul de Viile Satu Mare conducea autospeciala de colectat deşeuri. A refuzat să ridice cartoanele pe care le-am scos în stradă în faţa casei părinţilor mei. N-am înţeles exact motivul refuzului. Sunt la zi cu plata tuturor obligaţiilor faţă de bugetul local”. Am văzut şi fotografii cu numeroase cutii de carton care n-au fost ridicate ca deşeu. L-am contactat pe primar, care ne-a spus: „Nu este pentru prima dată când această persoană scoate în stradă cantităţi mari de cartoane. Nu-mi pot imagina de unde provin, dar nu este normal să le aducă presupun din Satu Mare, iar apoi să le pună în stradă. Familia cu pricina depăşeşte de regulă volumul de deşeuri – 110 litri/ocazie, iar dacă are mai mult, fapt ce se dovedeşte în timp, cetăţeanul este obligat să plătească o taxă suplimentară stabilită pentru asemenea prestaţii”. Acestea fiind spuse, a rămas la aprecierea primarului Szucs Szabolcs dacă se ridică acele cartoane sau nu. Noi dorim să credem că, pentru sănătatea mediului, cartoanele au fost ridicate.