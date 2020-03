Alte 700 de persoane au venit duminică în România pe la Petea

În perioada 22.03.2020, ora 07:15 – 22.03.2020, ora 13:15, la PTF Petea, pe sensul de intrare în țară s-au prezentat 389 persoane (359 români, 20 moldoveni, 1 bulgar), dintre care 316 persoane au declarat că au venit/tranzitat din zonele afectate de coronavirus: Franța (131), Germania (68), Marea Britanie (18), Belgia (62), Olanda (6), Austria (16), Spania (3), Italia (12).

Dintre cele 316 persoane controlate de către reprezentanții DSP Satu Mare, 12 persoane, toate din Maramureș, au fost escortate de către lucrători IJJ-IPJ la centre de carantină din județul de reședință, iar unui număr de 304 persoane (SM (116), BT (13), MM (32), SV (40), BZ (2), BN (8), BC (3), IS (5), SJ (4), MS (3), VS (1), NT (4), CT (3) și 68 în tranzit către Moldova, 1 către Bulgaria și 4 către Ucraina), li s-a cerut izolarea la domiciliu.

În perioada 22.03.2020, ora 13:15 – 22.03.2020, ora 19:15, la PTF Petea, pe sensul de intrare în țară s-au prezentat 347 persoane (290 români, 16 moldoveni), dintre care 258 persoane au declarat că au venit/tranzitat din zonele afectate de coronavirus: Franța (59), Germania (54), Marea Britanie (31), Belgia (83), Olanda (8), Austria (5), Spania (4), Italia (24).

Dintre cele 258 persoane controlate de către reprezentanții DSP Satu Mare, 24 persoane au fost escortate de către lucrători IJJ-IPJ la centre de carantină, dintre care MM (8), SV (5), CT (1), VS (1), IS (1), BT (5), NT (2), CJ (1), iar unui număr de 234 persoane (SM (68), BR (2), MM (29), SV (48), BN (16), BT (4), SJ (2), BH (1), DJ (3), OT (1), MS (4), IS (5), HR (1) și 29 în tranzit către Moldova și 31 către Ucraina), li s-a cerut izolarea la domiciliu.

Situația la Urziceni, ora 20:00: pe sensul de intrare în țară s-a prezentat 6 persoane SM (6), SJ (1) – li s-a cerut autoizolarea la domiciliu.

Până la data de 22.03.2020, ora 19:15, din PTF Petea au fost escortate la centrele de carantină 607 persoane.

Sursă: Prefectura Satu Mare