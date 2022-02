Alexia Timoc, medaliată cu bronz la C.N. de judo al Ungariei U18

Rezultatul este unul valoros având în vedere că sătmăreanca are doar 13 ani

Clubul Judo Master Satu Mare a participat zilele trecute cu două sportive la Campionatul Naţional al Ungariei, similar cu cel U18 al României. Clubul sătmărean a mers cu două sportive cu dublă cetăţenie, ambele născute în anul 2009, categoriile de concurs fiind sportivelor născute între 2005 şi 2009. Adică sătmărencele s-au aflat în primul an.

Alexia Timoc (foto – stânga) a intrat pe tatami la categoria 40 de kilograme, alături de alte 12 sportive. Aici a avut patru meciuri, trei le-a câştigat prin ippon, iar unul l-a pierdut. La final a cucerit medalia de bronz, rezultat foarte bun. Alexia a şi fost chemată la lotul naţional al Ungariei U18.

Cealaltă sătmăreancă, Bandi Cyntia a avut ghinion, iar în primul meci a avut un adversar cu doi ani mai mare. A pierdut, astfel că nu s-a clasat.

“Sunt foarte mulţimit de ceea ce am obţinut în Ungaria, având în vedere că sătmărencele sunt mai mici în vârstă, Alexia având 13 ani. Am început noul an cu gândul la multe medalii naţionale şi nu numai. Din luna martie vom avea aproape în fiecare săptămână concurs în Ungaria, Slovacia şi România”, ne-a declarat antrenorul Attila Pelcz. La club mai antrenează cubaneza Dayaris Mestre Alvarez, iar în curând vom avea parte de o nouă surpriză.

În altă ordine de idei, în 14 mai 2022 se va desfăşura tradiţionalul turneu de veterani de la Satu Mare.