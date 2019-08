Alexandru Tomescu este solistul concertelor dedicate amintirii maestrului Rudolf Fatyol

La pupitrul dirijoral se va afla directorul muzical al Filarmonicii, Franz Lamprecht

Filarmonica ”Dinu Lipatti”, îndoliată în această vară de moartea neaşteptată a directorului ei, violonistul dr. Rudolf Fatyol, îşi reia activitatea cinstind amintirea acestuia în două concerte dirijate de directorul muzical Franz Lamprecht, ambele în aer liber: miercuri, 28 august, la Carei, în parcul Castelului Karolyi, şi joi, 29 august, la Satu Mare, în Piaţa 25 Octombrie. Ambele concerte încep la ora 19.

Solist va fi de fiecare dată Alexandru Tomescu, poate cel mai celebru violonist român în activitate. Născut în 1976, Tomescu întruneşte, în conştiinţa publicului, amprenta unei vocaţii şi a unui destin artistic, dublate de o energie puţin obişnuită pentru a le traduce în faptă şi, în plus, cu şansa de a cânta pe o vioară Stradivarius Elder Voicu, Obiect de Patrimoniu Naţional, Categoria Tezaur.

De la vârsta de şase ani, cântă acompaniat de tatăl său, pianistul Adrian Tomescu, participând la numeroase evenimente şi concursuri muzicale. Formaţia lui e desăvârşită, între 1995 şi 1999, la Conservatorul din Bucureşti, cu Ştefan Gheorghiu, cel mai important pedagog român în şcoala de vioară a momentului. Dintre numeroasele competiţii naţionale şi internaţionale câştigate trebuie menţionate Concursul „Paganini“ (Genova, 1995), Concursul „Marguerite Long – Jacques Thibaud“ (Paris, 1999) şi Concursul „George Enescu“ (1999). Din anul 2007 şi apoi 2013 şi 2018, în urma a 3 concursuri, îi este încredinţată vioara Stradivarius Elder – Voicu, care a devenit protagonista câtorva îndrăzneţe proiecte muzicale de anvergură şi notorietate, cu finanţare privată, sub genericul Turneul Stradivarius. Violonistul a concertat în zeci de localităţi din ţară, cu programe care au cuprins câteva integrale-eveniment pentru viaţa muzicală românească, asociind uneori recitalul cu secvenţe inedite de performance: cele 24 de capricii ale lui Paganini, cele şase sonate pentru vioară solo de Ysaÿe, sonatele şi partitele pentru vioară solo de Bach, sonatele pentru vioară şi pian de Prokofiev şi integrala lucrărilor pentru vioară şi pian de Enescu (cu Eduard Kunz la pian).

În program miercuri la Carei: A. Dvořák – Poloneza în Mi bemol major, C. Porumbescu – Balada pentru vioară şi orchestră, E. Elgar – Pomp and Circumstance – Dans Nr.4 în Sol major, C. Gounod – Vals din opera ”Faust”, J. Massenet – Méditation din opera ”Thais”, L. Delibes – Csárdás din opera ”Coppélia”, C. Ziehrer – Fächer – Poloneza, B. Bartók – Dansuri populare româneşti, J. Strauss – ”Vocea primăverii” – Vals, L. Delibes – Mazurca din opera ”Coppelia”, E. Waldteufel – Estudiantina.

Joi la Satu Mare programul este uşor modificat: A. Dvořák – Poloneza în Mi bemol major, C. Porumbescu – Balada, E. Elgar – Pomp and Circumstance – Dans Nr.4 în Sol major, C. Gounod – Vals din opera Faust, B. Bartók – Dansuri populare româneşti, E. Waldteufel – Estudiantina, J. Strauss – Uvertura din opereta Liliacul, J. Massenet – Méditation din opera Thais, E. Elgar – Marş din Suita Coroana Indiei, P. Mascagni – Intermezzo din opera Cavalleria rusticana, G. Giménez – Intermedio ”La Boda de Luis Alonso”. La pupitrul dirijoral va fi prezent şi Uwe Renz, concertul fiind organizat în colaborare cu orchestra de tineret Junge Philharmonie OstWittemberg.

Pentru ambele concerte accesul publicului este liber.