Alexandru Rafila dă vina pe ministrul Sănătăţii pentru incidenţa crescută

Deputatul PSD, Alexandru Rafila, reprezentantul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) în România, susţine că ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, este de vină pentru numărul mare de cazuri Covid-19 din ultima perioadă. Rafila spune că Ministerul Sănătăţii „nu s-a ocupat de sănătate”.

„De ce am aşteptat 90 de zile? Noi ajugem la 6 la mie şi întrebăm ce facem acum? Noi am propus măsuri la 2 la mie. Atunci au fost tot felul de discuţii despre cine a luat vaccin şi cine nu a luat vaccin. Nu avea nicio legătură cu contextul epidemiologic. Nu neap[rat că sunt propunerile noastre, că sunt chestiuni tehnice. Eram la 2 şi am ajuns la 6. Să-şi asume responsabilitatea cei care nu au făcut! Auzim că PSD a propus carantinarea oraşelor. Nu! Noi am propus măsuri ca să nu ajungem aici. Sunt acolo să facă ceva, nu să ne spună că nu sunt locuri în spitale. Ministerul Sănătăţii e responsabil cu cel care e în fruntea lui (Vlad Voiculescu).

Din păcate Ministerul Sănătăţii nu s-a ocupat de sănătate. Este responsabilitatea preşedintelui să pună toţi oamenii la masă. Faptul că am ajuns aici nu poate fi imputat PSD. Toate măsurile luate în perioada următoare trebuie asumate. Cu siguranţă limitarea unor acţiuni fizice e o măsură implementat[ în multe ţări”, a spus Rafila în cadrul unei conferinţe de presă.