Alexandru Mitea a fost primul actor român angajat la Teatrul de Nord

În aceste zile în care secţia română a Teatrului de Nord sărbătoreşte 50 de ani de activitate, i-am făcut o vizită unuia din membrii fondatori ai trupei, un personaj fascinant şi în ziua de astăzi: actorul şi, acum, terapeutul Alexandru Mitea.

Într-un apartament din Micro 17 plin cu amintiri, dosare şi aparate de tratament alternativ, artistul născut în 22 noiembrie 1932 s-a dovedit într-o bună dispoziţie de a povesti despre cariera sa teatrală, dar şi despre preocupările sale actuale.

Începuturile Teatrului de Nord povestite de Alexandru Mitea

“În 1968 a venit un decret prin care s-a înfiinţat secţia română la Satu Mare. Văzând anunţul respectiv, am venit şi am dat concurs, şi am fost acceptat, şi am fost primul actor angajat al Teatrului din Satu Mare. Cu mine deodată a fost directorul Mihai Raicu. Împreună ne-am apucat să facem forma organizatorică a Teatrului. În octombrie am plecat la Bucureşti împreună cu domnul Raicu ca să adunăm colectivul de actori.

Trupa iniţială s-a format la Bucureşti, cu actori bucureşteni, printre ei nişte nume foarte celebre, artişti ai poporului, laureaţi ai Premiului de Stat. Unul dintre actorii angajaţi a fost Septimiu Sever, care a jucat rolul principal în ”Haiducii”, care a fost prima piesă care s-a prezentat. Colectivul s-a adunat în Bucureşti, repetiţiile s-au făcut la Bucureşti. Eu pe lângă celelalte probleme artistice aveam şi problemele organizatorice. Inclusiv plata colaboratorilor, sălile de repetiţie, pentru că am repetat la mai multe case de cultură, cazarea celor care se angajau şi veneau de la diverse teatre din ţară.

Primul spectacol şi creşterea trupei

După aceea, la sfârşitul anului ‘68, ne-am întors cu toţii – actori, regizori, personal artistic, şi ne-am apucat de repetat şi pregătit spectacolul festiv care a fost în 24 ianuarie 1969. La festivitate a venit şi Victor Eftimiu, care pe timpul ăla avea 80 de ani. Sigur că nici cel de faţă care vă vorbeşte nu se aştepta să vadă vârsta de 80 de ani şi că va fi martor la cea de-a 50-a aniversare a acestui teatru.

În paralel s-a mai repetat încă o piesă cu care s-a venit la Satu Mare, ”Un loc rămas liber”, în care un rol principal l-a avut Constantin Codrescu, Liliana Ţicău şi subsemnatul. După aceea teatrul a început activitatea.

Montarea care a fost făcută la ”Haiducii” atuncea nu se putea juca pe orişice scenă. Atunci noi am făcut un turneu la Bucureşti, eu eram cu partea organizatorică – spectacolul s-a dat la Sala Palatului. După aceea am mai jucat acest spectacol la Teatrul Naţional în actuala sală Odeon şi după aceea am mai jucat în câteva localităţi.

După aceea ne-am întors şi am început să ne organizăm să rămânem în Satu Mare. Au fost actori care au făcut trupa definitivă şi pe parcurs întotdeauna dintre absolvenţii institutului de teatru veneau şi îşi făceau stagiatura la Satu Mare. Am fost printre cei care îi ghidau, îi ajutam să se adapteze în oraşul nostru.

70 de ani de carieră

Eu practic la ora actuală împlinesc 70 de ani de când lucrez pentru teatru. Am debutat la Teatrul Naţional din Cluj în 1950 şi după aceea am lucrat în mai multe teatre. Am contribuit la înfiinţarea teatrului românesc de la Oradea în 1954-55. După aceea am contribuit la înfiinţarea Teatrului Tineretului din Piatra Neamţ. Se întâmpla în anul 1960. Finalul l-am avut aici la Satu Mare, aici m-am şi pensionat, acum 30 de ani.

În afară de actorii care erau angajaţi permanenţi ai trupei erau colaboratori din diverse teatre, în funcţie de nevoile artistice, de repertoriu. Directorul Teatrului de atuncea, dl Mihai Raicu, el avea o concepţie, antrena în activitate mai mulţi actori şi din diverse teatre. Noi am fost lotul de bază, cei 20 de actori, şi întotdeauna veneau o serie de actori de renume din toată ţara şi se făceau spectacolele respective.

Eu eram şi cu forma organizatorică pentru că pe timpul acela tot repertoriul era elaborat la Bucureşti la Consiliul Culturii, cum era pe atunci, la Direcţia Teatrelor, şi eu eram cel care făcea aranjamentele de aprobare a repertoriului. Repertoriul era limitat, 6 piese, trebuia să ai o proporţie de teatru românesc, teatru străin. Sigur că dl Raicu având o experienţă foarte mare în ceea ce priveşte teatrul, era şi cu 10 ani mai în vârstă decât mine, el ştia foarte bine să ducă politica artistică a teatrului şi să fie în acelaşi timp şi pe gustul spectatorilor. Au fost destul de multe premiere pe ţară.

În acelaşi timp tot aici se organizau festivalurile de teatru care evident că erau destul de bine marcate ca evenimente artistice deosebite, şi în acelaşi timp teatrul participa la turnee. Noi am făcut foarte multe turnee, aveam programe de turnee… a fost o poezie care acum nu mai este. Am făcut turnee de câte 30 de zile. Jucam în mai multe localităţi ale ţării şi eram cunoscuţi. Teatrul a început să-şi capete o personalitate şi unde se ducea se juca cu săli pline, cu mult succes. În acelaşi timp aveam o serie de localităţi cu care făceam schimburi de săli – era Oradea, era Baia Mare, Clujul. Deci teatrul ăsta a avut o activitate foarte multiplă în diverse oraşe ale ţării. Trupa întotdeauna se împrospăta, repertoriul se schimba şi era o animaţie destul de mare”, povesteşte Alexandru Mitea.

Roluri memorabile şi activitate de mentor

Întrebat despre rolurile sale memorabile, actorul a pomenit “Alarmă în cetatea lui Trim al Treilea”, apoi “Războiul vacii”, regizat de Alexandru Tocilescu, jucat cu mare succes inclusiv la Bucureşti în 1973. Şi-a mai amintit cu plăcere de “Păpuşa cu piciorul rupt”, un spectacol care a avut peste 500 de reprezentaţii, şi de apariţia sa în “Căsătoria” de Gogol.

Încă dinainte de a veni la Satu Mare, în vremea în care lucra la Teatrul Municipal din Turda în anii 1960, Alexandru Mitea a devenit mentor al tinerilor atraşi de actorie, în cadrul unui studio dedicat anume lor. Acest tip de activitate l-a continuat şi în cadrul Teatrului de Nord, ocupându-se de tinerii care intrau în trupă. Dintre cei care i-au fost ucenici sui generis i-a nominalizat pe regretaţii Radu Sas, Ştefan Mareş şi Vasile Blaga, dar şi pe Adriana Vaida, actriţă încă în activitate. La cei 86 de ani ai săi, Alexandru Mitea a rămas membru UNITER şi, chiar dacă nu mai ajunge atât de uşor la spectacole, urmăreşte cu interes cronicile teatrale pe care le publicăm.

Spectacolele lui Alexandru Mitea la Satu Mare

Din arhiva CIMEC am spicuit spectacolele în care Alexandru Mitea a evoluat în cele trei decenii petrecute pe scena Teatrului de Nord, după cum urmează:

1969 – ”Haiducii” de Victor Eftimiu, ”Un loc rămas liber” de Ionel Hristea, ”Nu puneţi dragostea la încercare” de Basilio Locatelli;

1970 – ”Căsătoria” de N.V. Gogol, ”Alarmă în cetatea lui Trim al Treilea” de Viorel Burlacu, ”Vicleniile lui Scapin” de Moliere;

1971 – ”Omul care a văzut moartea” de Victor Eftimiu, ”Ciclopul” de Euripide;

1972 – ”Roşii trandafiri numai pentru mine” de Sean O`Casey, ”Mozaic literar”, ”Ultima oră” de Mihail Sebastian, ”Colegii” de AXionov şi Stabovoi;

1973 – ”Războiul vacii” de Roger Avermaete, ”Procesul rebelilor de pe Caine” de Herman Wouk;

1974 – ”Mitică Popescu” de Camil Petrescu, ”Eu sunt tatăl copiilor” de Angela Bocancea;

1975 – ”Regele Ioan” de William Shakespeare, ”Visul unei nopţi de iarnă” de Tudor Muşatescu;

1976 – ”Capul de răţoi” de George Ciprian, ”Fata cinstită” de Carlo Goldoni;

1977 – ”Oraşul nostru” de Thornton N. Wilder, ”Opinia publică” de Aurel Baranga, ”Şcoala nevestelor” de Moliere;

1978 – ”Sentinţă pentru martori” de Viorel Cacoveanu, ”Micul infern” de Mircea Ştefănescu;

1979 – ”Făclie în miez de noapte” de Barrie Stavis, ”Văgăuna” de Ştefan Iureş;

1980 – ”Agava” de Aldo Nicolai, ”Concurs de frumuseţe” de Tudor Popescu, ”Îngerul bătrân (Comedia nebunilor)” de Alexandru Sever;

1981 – ”Febra circului” de Mihail Cosma;

1982 – ”Interesul general” de Aurel Baranga;

1984 – ”Hangiţa” de Carlo Goldoni;

1985 – ”Trandafirii roşii” de Zaharia Bârsan, ”File de album” de Tudor Popescu, ”Păpuşa cu piciorul rupt” de Victor Ion Popa, ”Mâţa din sac” de Georges Feydeau;

1986 – ”Haina cu două feţe” de Stanislav Stratiev;

1987 – ”Vitejii cetăţii Bade Bade” de Tudor Vasiliu;

1988 – ”Cum se cuceresc spectatorii”;

1989 – ”Omul cu mârţoaga” de George Ciprian, ”Arrivederci Livorno şi Vilegiatură în stil italian” de Carlo Goldoni, ”Europa, aport – viu sau mort” de Paul Cornel Chitic, ”Vârstele iubirii” de Sică Alexandrescu şi Tudor Muşatescu.

La împlinirea a 50 de ani de activitate artistică, Alexandru Mitea a mai urcat o dată pe scena sătmăreană, în spectacolul pentru copii ”Cenuşăreasa” produs în 2001.