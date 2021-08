Alegerile din USR PLUS, în linie dreaptă

Comitetul Politic al USR PLUS s-a reunit sâmbătă, 28 august, la Teatrul Naţional din Bucureşti, pentru prezentarea candidaturilor la preşedinţia formaţiunii şi pentru componenţa Biroului Naţional al USR PLUS. Barna a declarat, în discursul său, că a devenit preşedintele USR “într-un moment de cotitură” iar acum formaţiunea a ajuns la guvernarea României. Cioloş a spus că nu e momentul de “festivisme” şi că au fost obţinute victorii politice “de etapă”. Totodată, liderul PLUS a precizat că formaţiunea nu intenţionează să iasă de la guvernare şi transmite un mesaj partenerilor din coaliţie: “O să muriţi cu noi de gât”.

Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş spune că deşi sistemul de vot pentru viitoarea conducere a formaţiunii politice permite ca fiecare candidat să aibă echipe mixte din cele două foste partide, a existat “o anumită teamă, jenă” printre cei din USR pe care a vrut să îi coopteze, ca “nu cumva să fie consideraţi trădători”. “Am propus mai multor colegi din fostul USR să vină pe lista noastră. Însă a existat o anumită teamă, jenă ca nu cumva să fie consideraţi trădători. Dincolo de faptul că noi am fuzionat pe hârtie e important şi congresul acesta trebuie să fie un moment de la care încolo să începem să lucrăm dincolo de falia aceasta artificială administrativă (fostul PLUS/ fostul USR).

N-am reuşit să convingem mai mulţi colegi să vină pe lista pe care o conduc, dar în Biroul Naţional avem un sistem de alegeri proporţionale. În BN va trebui să lucrăm împreună şi de data aceasta va trebui să dovedim că putem merge dincolo de ideea majorităţii care îşi impune punctul de vedere minorităţii doar prin vot, să dezvoltăm prin cultura noastră organizaţională şi sistemul ăsta de dezbatere, de consens.

Ştiu despre ce vorbesc. În Parlamentul European conduc un grup politic de 98 de europarlamentari din peste 20 de ţări, din peste 30 de partide şi reuşim să cântărim în PE mai mult decât numărul, tocmai pentru că lucrăm împreună. Cred că lucrul acesta va fi posibil şi în partid”, a afirmat, sâmbătă, Dacian Cioloş, în cadrul conferinţei de presă de după Comitetul Politic al USR PLUS.

Copreşedintele Dan Barna a declarat că viitorul Birou Politic Naţional va reflecta o “îmbinare fericită, normală şi organică rezultată în urma fuziunii”. “Această modalitate de constituire a listelor vine din sistemul de vot, fiind proporţional pe liste, astfel încât toate punctele de vedere din partid se pot regăsi într-o listă sau alta iar Biroul Naţional care va rezulta chiar va reflecta această îmbinare fericită, normală şi organică rezultată în urma fuziunii”, a precizat Barna.

Dan Barna şi Dacian Cioloş se bat nu doar pentru a câştiga alegerile pentru şefia USR PLUS ci şi pentru majoritatea în Biroul Naţional. Structura de conducere a partidului are 24 de membri (+preşedintele), care se vor alege de pe cele trei liste de candidaţi, la Congresul din 2 octombrie.

Listele înscrise pentru Congres: Dan Barna – „La Guvernare 2024”; Dacian Cioloş – „Uniţi, reuşim”. Irineu Ambrozie Darău – „Împreună USR-PLUS”.

Lista lui Dan Barna este formată doar din membri USR şi pe ea se regăsesc miniştrii Cătălin Drulă, Cristian Ghinea, Stelian Ion, Claudiu Năsui, primari, parlamentari, lideri ai unor filiale importante sau vectori de imagine. Lista are 31 de membri.

De partea cealaltă, pe lista lui Dacian Cioloş, formată din 29 de membri PLUS, candidează preşedintele Senatului Anca Dragu, Vlad Voiculescu, europarlamentarii Dragoş Pîslaru şi Alin Mituţă sau miniştrii PLUS din Guvern, Ioana Mihăilă şi Ciprian Teleman, printre alţii.

Marţi, câţiva lideri ai USR PLUS au anunţat „a treia cale” în partid. Platforma „Împreună USR PLUS” are scopul să rupă voturi şi să obţină o parte din locurile din Biroul Naţional, astfel încât echipa lui Barna să nu aibă o majoritate clară.