Alegeri parţiale, rezultate care nu demonstrează nimic

Alegerile parţiale s-au finalizat cum nu se poate mai bine: în coadă de peşte. Adică nu a fost o victorie clară a unui partid. PSD spune că a câştigat primăriile în 16 localităţi, în timp ce PNL afirmă că a câştigat în 15 localităţi, dar mai mari decât cele 16 ale PSD. Disputa politică despre care partid este mai mare continuă.

Este adevărat că alegerile paţiale au avut loc în localităţi rurale şi în câteva oraşe mai mici, dar important de reţinut este că PSD, după cum arată rezultatele, îşi conservă electoratul.

La rândul lui PNL rămâne partidul cel mai mare din zona dreptei. USR PLUS şi AUR nu au câştigat nicio primărie, dovadă că cele două partide nu reuşesc să-şi creeze structuri în teritoriu.

Rămân partide care obţin rezultate în funcţie de conjunctura politică în momentul alegerilor. Rămân partide care depind de starea de spirit în populaţie din preajma alegerilor, de disfuncţionalităţi, de evenimentele sociale.

USR PLUS, ca şi AUR au nevoie de un 10 august, au nevoie de restricţii cum au fost cele din timpul pandemiei ca să obţină rezultate cât de cât mulţumitoare.

Semnificativ este cine a anunţat victoria. Cel ce a anunţat victoria PSD a fost Sorin Grindeanu, fostul premier care s-a baricadat în clădirea guvernului şi nu s-a dat plecat decât în urma unei moţiuni de cenzură introdusă chiar de partidul său. După o mică escală în Pro România l-a abandonat pe Victor Ponta, a revenit în partid şi a devenit unul dintre cei mai înfocaţi comunicatori ai PSD.

PNL şi-a revendicat victoria de însuşi Ludovic Orban, dovadă că acesta nu se lasă impresionat de armata tot mai numeroasă a celor care îl susţin pe Florin Cîţu.

Raportul de forţe relativ egal dintre PSD şi PNL nu înseamnă nicidecum un echilibru politic sănătos. Ambele partide sunt egale pe o grilă foarte joasă, la un procent care nu le permite să formeze o majoritate parlamentară decât din fragmente.

PSD pentru a-şi trece moţiunea de cenzură nu încetează să anunţe că a început negocieri cu parlamentari din partidele din coaliţia de guvernare. Deci PSD nu are destui parlamentari pentru a forma o majoritate prin alianţa cu un singur partid, în cazul lui cu AUR.

Nici PNL nu a reuşit să formeze o majoritate cu un singur partid. PNL nu are o pondere parlamentară destul de mare, şi nici USR PLUS nu are destui parlamentari pentru a forma împreună o majoritate confortabilă. A fost nevoie şi de UDMR, dar şi de Minorităţi.

Şi într-un caz şi în altul, şi pe stânga şi pe dreapta, majoritatea parlamentară este fragilă. Situaţia este cu atât mai gravă cu cât trecem printr-un moment istoric în care este nevoie de reforme profunde. Nu există un consens în privinţa reformelor nici la nivelul coaliţiei de guvernare, nicidecum la nivelul întregului parlament.

Nu există un consens nici la nivelul PNL. Recent premierul Cîţu declara că va adopta măsuri de reformă prin ordonanţe de urgenţă pentru că Parlamentul lucrează prea încet. Este o trimitere directă la preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban.

Ce reforme să faci cu asemenea partide, dar mai ales cu asemenea lideri politici? USR PLUS nu reuşeşte să lanseze lideri unanim recunoscuţi. Dan Barna nu străluceşte, iar Dacian Cioloş are mici şanse de a deveni liderul unic după alegerile din USR PLUS din toamnă. AUR are un program de partid populist, nepreocupat de reforme care presupun sacrificii.

Marcel Ciolacu ţine PSD pe loc, refuzând în continuare şi modernizarea internă a partidului şi reformarea societăţii. PSD nu reuşeşte să depăşească temele sociale, salarii şi pensii, ignorând total regulile economiei de piaţă, condamnând în felul acesta România la subdezvoltare. În spatele confruntării dintre PSD şi PNL se ascunde neputinţa ambelor partide de a moderniza România, de a o aduce la nivelul ţărilor mediu dezvoltate din Uniunea Europeană.

Rezultatele de la alegerile parţiale de duminică 27 iunie, nu au făcut decât să consfinţească şi să conserve o situaţie politică plină de incertitudini, dând o notă deloc încurajatoare pentru alegerile generale din 2024.