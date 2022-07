Alegeri în Organizaţia Judeţeană de Femei a PNL

Zi importanta pentru doamnele Liberale Satmarene, care vineri 15.07.2022 in cadrul Organizatiei Judetene de Femei a PNL Satu Mare si-au desemnat persoana care sa le reprezinte si sa le coordoneze in perioada urmatoare, precum si componenta biroului.

Intr-un cadru elegant si distinct demn de un partid liberal, am avut onoarea sa le avem ca invitate pe dna. DANIELA NICOLESCU – Secretar General O.F.L., ANCA HENDEA – secretar de stat la Ministerul Familiei Tineretului si Egalitatii de Sanse, dna. IONELA BALAS – Secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, dna. VALERIA BREZOCZKI – presedinte OFL Maramures, dna. DANA CRISAN – Vicepresedinte Regiunea Nord Vest OFL si presedinte OFL Salaj, dna. CRISTINA TRAILA – deputat PNL in cadrul Camerei Deputatilor a Romaniei. De asemenea au fost prezenti si reprezentati ai autoritatilor satmarene dl. ROMEO POP –Subprefect, CRISTIAN VALER BESENI – vicepresedintele Consiliului Judetean si dl. ADRIAN COZMA – Presedintele PNL Satu Mare. Totodata ne-au onorat cu prezenta si reprezentante ale celorlalte orgaizatii politice d-na. Mariana Salagean – reprezentant PSD si d-na. LARISA HOTCA reprezentant USR.

Astfel, presedinte ales fiind AURELIA ALINA RISTEA – economist de profesie In prezent desfasurandu-si activitatea profesionala in mediul privat indeplinind functia de Director economic. A activat de asemenea in Cadrul Ministerului Economiei in anul 2021, in calitate de consilier in cabinetul Ministrului Economiei VIRGIL POPESCU.

2 primvicepresedinti: D-na. MARIAN ELENA licentiata in drept, exercitand profesia de avocat cu o experienta de peste 13 ani in promovarea si apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale omului, si D-na. ANISOARA BOITOR licentiata in Filologie in prezent ocupand functia de Inspector General Scolar,

10 vicepredsedinti: APOSTOL RAMONA, ATUDOSIE VIORICA, BENTE LUMINITA, CRISAN DANIELA, KEREKES RODICA, KIRA ANDREA, MEZEI CARMEN, MICLE CLAUDIA, MOS CARINA, POP GHIZELA

15 membri cu rang de vicepresedene: BETEA IRINA ANAMARIA, BLAGA LOREDANA, CHEREJI ADINA, CORNEA MARE IOANA, FATI ANGELA MARIA, GHETINA STEFANIA, IEDERAN SIMONA MARGARETA, MALANCA VERONICA, MOCANU ALINA, OROS MARIA DELIA, OROS MARIANA, PRICOP CLAUDIA MARIANA, TOUT MARIANA, TRELLA ADRIANA, VIDA DENISA.

”Consider reconstruirea organizatiei noastre un pas necesar si foarte important. Aceasta va activa actiunile si proiectele care au stagnat in ultimii ani, va aduce o schimbare de comportament, va impulsiona miscarea liderismului feminin in organizatia noastra, promovand si incurajand femeile competente. De aceea, un lucru prioritar este reconstruirea si fortificarea organizatiilor de femei in teritoriu astfel, femeile liberale să devină prezente, active în viaţa comunităţilor din care fac parte.

Vreau ca fiecare doamna aici prezenta, sa aiba incredere ca lucruriile se vor schimba spre bine. Si aceasta incredere va fi alimentata constant de actiuni concrete. Implicarea fiecareia fiind foarte pretioasa, deoarece femeia este chintesenta unei societati iar efortul nostru comun devine o forta greu de combatut.

Vreau să le mulţumesc tuturor celor care îmi sunt astăzi alături şi mi-au acordat încrederea lor, care cred în programul meu şi al echipei mele, unul în primul rând al faptelor concrete şi nu al promisiunilor deşarte şi vă asigur că împreună, nu putem merge decât spre victorie.”- Alina Ristea presedinte OFL Satu Mare.

Sursa: comunicat PNL