Alegeri anticipate?

PSD începe să urmeze etapă după etapă, instrucţiunile privind paşii pe care trebuie să-i facă un partid de opoziţie. Până acum social democraţii au criticat tot ce era de criticat.

PSD a avut ocazia să arate, datorită sondajelor, că ţara merge într-o direcţie greşită. Guvernul i-a oferit pe tavă motive să spună că scade nivelul de trai, datorită scumpirilor care chiar se întâmplă. Partidele de guvernare i-au oferit PSD-ului şi câteva scandaluri interne. Nu au lipsit nici gafele legate de faptul că premierul nu cunoaşte preţul pâinii, iar ministrul de Finanţe nu ştie care este salariul minim.

Nu trebuie uitate nici împrumuturile uriaşe pe care le-a făcut şi continuă să le facă guvernul.

Lista ar putea continua cu PNRR-ul care întârzie, cu eşecul vaccinării, cu neînţelegerile dintre PNL şi USR PLUS pe marginea PNDL etc. etc. Sunt întâmplări, evenimente, probleme care pot fi explicate, dar nu contrazise. Coaliţia de guvernare, dar şi PNL, ca principal partid de guvernare, i-a aruncat opoziţiei mingea la fileu de prea multe ori într-o perioadă foarte scurtă. PSD profită din plin. Marcel Ciolacu aproape că a uitat că partidul pe care-l conduce a fost considerat cel mai corupt partid din România.

S-a uitat că PSD-ul a vrut să schilodească Legile Justiţiei. Pentru că, iată, noul ministru nu reuşeşte să modifice ceea ce a promis că va modifica. Adică Legile Justiţiei în varianta PSD.

Nu s-au rezolvat sub guvernarea de dreapta nici problemele agricultorilor. Anul acesta se aruncă producţia de legume la gunoi. Fermierul român este în continuare dezavantajat faţă de producătorii din alte ţări. Se munceşte mult, se obţinut producţii frumoase, dar produsele autohtone nu-şi găsesc locul pe rafturile marilor lanţuri ale magazinelor transnaţionale. Ajung, în schimb, la gunoi.

Dată fiind situaţia generală din ţară, la mai puţin de un an de la ultimele alegeri parlamentare, PSD cere alegeri anticipate. Este punctul maxim din care, aşa cum s-a văzut de-a lungul timpului, începe să se accentueze erodarea la guvernare.

Pe de altă parte, când opoziţia cere alegeri anticipate se dă un semnal că există o alternativă la guvernarea în exerciţiu.

Marcel Ciolacu s-a grăbit să anunţe introducerea unei moţiuni de cenzură înainte de a cere alegeri anticipate. O mică scăpare. Din intervenţiile lui, actualul lider PSD, nu pare a fi foarte abil, nu pare a fi nici intelectual. Este cam aşa cum sunt majoritatea social-democraţilor, adică oameni din popor, mai puţin spilcuiţi decât politicienii de dreapta.

Odată readusă în actualitate, tema alegerilor anticipate devine un laitmotiv. Tema alegerilor anticipate va fi preluată şi de celălalt partid parlamentar, AUR, mai ales că acesta se află într-o uşoară ascensiune. Subiectul va fi preluat de sindicate, de mass media ostilă actualei coaliţii de guvernare, de cei care vor intra în categoria cetăţenilor vulnerabili.

Dacă relaţiile dintre USR PLUS şi PNL se vor înrăutăţi, este posibil să ceară alegeri anticipate şi această formaţiune care constată zi de zi că nu-şi poate transpune în practică proiectele incluse în programul de guvernare. :i campania internă din PNL a mers prea departe. În faţa ameninţării PSD cu o moţiune de cenzură, Ludovic Orban promite că atâta vreme cât va fi el preşedintele PNL nu va permite niciunui parlamentar liberal să voteze împotriva guvernului Cîţu.

Dar după ce nu va mai fi preşedinte? În cazul în care nu va fi reales, Orban îşi ia angajamentul că va demisiona din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

Declaraţia lui poate fi interpretată şi ca un semnal către PSD să amâne depunerea moţiunii de cenzură până după congresul din 25 septembrie? Posibil. Se observă în acelaşi timp că nici preşedintele Klaus Iohannis nu mai critică PSD. Au cam încetat criticile la adresa guvernelor PSD şi din partea reprezenţilor PNL şi USR PLUS invitaţi la emisiunile de televiziune. În linii generale sunt întrunite elementele necesare pentru o dezbatere publică pe tema alegerilor anticipate.

În realitate PSD nu-şi doreşte cu adevărat revenirea la guvernare. Sunt prea multe lucruri de rezolvat, este o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere social, politic şi economic nu doar pe plan naţional, ci şi pe plan internaţional.

Vor avea loc alegeri anticipate? Nici vorbă. Dar asta nu înseamnă că nu se poate vorbi despre ele. Tema alegerilor anticipate se integrează perfect în propaganda, în demagogia politică a oricărui partid aflat în opoziţie.