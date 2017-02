ALDE va organiza un Congres pentru a alege un lider unic

Copreședinții ALDE, Călin Popescu Tăriceanu și Daniel Constantin, au anunțat miercuri că în prima parte a acestui an va fi convocat un Congresul ALDE pentru stabilirea unui președinte uic al partidului. Data acestuia va fi stabilită și în funcție de contextul politic.

„Nu am stabilit data Congresului. În principiu, noi am stabilit de anul trecut că după alegerile parlamentare anul acesta, în prima parte a anului să organizăm Congresul”, a precizat Călin Popescu Tăriceanu, conform stiripesurse.

Daniel Constantin a confirmat la rândul său această informație, afirmând că și în statul partidului este prevăzut ca până la următoarele alegeri, cele europarlamentare din 2019, să aibă o conducere unică.

„Eu pot să vă spun că încă din anul 2015, când am făcut primul Congres de unificare, am vorbit de primăvara anului 2017 şi acum, în funcţie de contextul politic, în funcţie de ceea ce vor considera şi colegii din ţară, în funcţie de prevederile statutare care spune că trebuie să cădem de acord asupra acestui moment, vom anunţa. Cu siguranţă trebuie să-l facem pentru că asta spune statutul ALDE şi aşa am prevăzut după doi ani de zile, deci după alegerile parlamentare. Cred că trebuie să avem o conducere unică şi să ne pregătim pentru 2019 primul test în această formulă a alegerilor parlamentare”, a afirmat Daniel Constantin.

ALDE s-a format în 2015 prin fuziunea Partidului Liberal Reformator (formațiune condusă de Tăriceanu care s-a rupt din PNL cu un an înainte) cu Partidul Conservator (condus de Daniel Constantin).

Întrebați dacă vor candida pentru funcția de președinte, atât Tăriceanu cât și Constantin au refuzat să dea un răspuns.

„Nu ştiu, mă mai gândesc, avem alte chestiuni mai importante în momentul ăsta”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu.

„Eu în această lună împlinesc cam 7 ani de când conduc Partidul Conservator, devenit ALDE, voi analiza cu mare atenţie alături de colegii mei din teritoriu”, a subliniat la rândul său Daniel Constantin.