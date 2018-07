ALDE mai pierde un senator

Senatorul Scarlat Iriza a declarat, marţi că a demisionat din ALDE şi din grupul senatorilor ALDE din cauza secretarului general al formaţiunii, Daniel Chiţoiu, care „taie şi spânzură” în partid şi care împarte funcţii politice fără a se consulta cu colegii.

Întrebat care ar fi motivul deciziei sale, Scarlat Iriza a răspuns< „Din cauza lui Daniel Chiţoiu, secretar general al partidului, căruia domnul preşedinte Tăriceanu, pentru care am tot respectul pentru că este un gentleman, i-a dat toată puterea politică şi nu numai şi o exercită aşa cum crede el de cuviinţă şi mie nu-mi convine treaba asta”.

„Ia toate deciziile de unul singur. Toate posturile politice care s-au împărţit la ALDE, le-a împărţit Chiţoiu, fără consultare cu aproape nimeni şi, pe scurt, eu în judeţul Gorj nu am primit nimic. Eu cu cine muncesc dacă nu am primit nicio funcţie politică? Mă întreabă membri ALDE «dvs. ce faceţi acolo în Parlament? Nu vă luptaţi ca să ne daţi şi nouă un post de subprefect, de secretar de stat, de subsecretar de stat, de preşedinte, vicepreşedinte de CJ? Nimic. Zero.». De ce să mai stau eu? Am luat 10.000 de voturi şi să muncesc pentru Chiţoiu? Nu. Mai bine senator independent sau neafiliat”, a declarat Scarlat Iriza, pentru Mediafax.