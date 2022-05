Alcoolicii care dorm în zona Spitalului Judeţean ar trebui să fie în atenţia Poliţiei Locale

Zilele trecute am fost sunaţi la redacţie de către F.M, cititoare a ziarului nostru. Aceasta, pe un ton de nemulţumire ne-a spus:

„Din motive de sănătate, am trecut suficient de des prin zona Spitalului Judeţean Satu Mare. Ceea ce am văzut uneori este revoltător. Cu o ocazie, am văzut poliţişti locali, care au ridicat de pe carosabil o femeie beată. Din păcate, nu am văzut intervenţii similare, chiar dacă au fost cu siguranţă, faţă de bărbaţi alcoolici care îşi duc veacul în zonă. Acolo consumă alcool, acolo mănâncă şi tot acolo îşi fac necesităţile. Nu de puţine ori acolo şi dorm. Presupun că dacă în timpul zilei, pe seama unor munci ocazionale prestate în Piaţa Someş din Satu Mare de aceşti oameni ai străzii, după orele prânzului, chiar spre seară uneori, se retrag în părculeţul din apropierea Spitalului şi se cinstesc.

Nu de puţine ori i-am văzut dormind chiar în vecinătatea Serviciului de urgenţe, printre tufe sau pe bănci. Poate fi acest loc un refugiu al alcoolicilor, care la nevoi doar sunt trecuţi drumul, dar cred că poliţia locală ar trebui să-şi facă simţită prezenţa în zonă, pentru a-i descuraja pe cei care şi-au stabilit acolo cartierul general. Tare mi-aş dori ca aceste rânduri să fie citite de cei care trebuie, care pot lua decizii în sensul scoaterii alcoolicilor din acest perimetru frecventat de mulţi aparţinători ai bolnavilor internaţi. Dacă scoaterea din zonă a ciorilor este aproape imposibilă, bătălia cu alcoolicii poate da rezultate, mai ales că zilele trecute o femeie alcoolică a fost găsită decedată sub o bancă“.