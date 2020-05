Albumul lui Eric Clapton cu B.B. King, relansat cu piese noi

Albumul „Riding with the King”, colaborarea lui Eric Clapton cu B.B. King din anul 2000, va fi relansat cu două piese noi, potrivit Rolling Stone. Noua versiune a albumului, care va marca 20 de ani de la debut, va fi lansată pe 26 iunie.

Între cele două noutăţi se numără melodia „Rollin’ and Tumblin’”, devenită celebră în 1950, în interpretarea lui Muddy Waters. Versiunea înregistrată de Clapton cu B.B. King, decenii mai târziu, nu a fost inclusă iniţial pe album. Cealaltă piesă este un cover al „Let Me Love You Baby” a lui Willie Dixon.

Simon Climie, care a produs albumul iniţial, a revenit în acest rol şi a mixat piesele. Noul album o să apară în diverse formate, inclusiv vinil.