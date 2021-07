Album omagial realizat de tinerii din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului

Tinerii din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, precum şi din alte judeţe ale ţării au profitat de momentul aniversar când PreaSfinţitul Iustin Sigheteanul a împlinit vârsta de 60 de ani şi au editat un album intitulat “Iustin – Episcopul Tinerilor – 60”. Fiii şi fiicele Maramureşului au dorit astfel să imortalizeze unele dintre cele mai frumoase proiecte şi activităţi întreprinse de arhiereul Maramureşului şi Sătmarului.

„Mărturisitor şi slujitor al Evangheliei iubirii milostive a lui Hristos, noul păstor şi părinte duhovnicesc al credincioşilor ortodocşi din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului, eparhie venerabilă prin vechimea ei istorică, a împlinit şi a înmulţit faptele iubirii milostive, prin fondarea mai multor instituţii şi aşezăminte social-filantropice, prin promovarea învăţământului teologic seminarial şi universitar prin centre şi proiecte culturale şi pastoral-misionare, având ca prioritate lucrarea pastorală consacrată copiilor, tineretului şi familiei”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în prefaţa albumului.

Preasfinţitul Părinte Iustin a fost dintotdeauna colaborator şi frate întru slujire cu Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Maramureşului şi Sălajului, astfel că acesta din urmă a creionat potretul duhovnicesc al arhiereului.

„Cu multe daruri l-a binecuvântat Dumnezeu. Pe lângă faptul că este un păstor râvnitor, un edil plin de har, în acelaşi timp este şi preocupat de generaţiile tinere. Activităţile cu tinerii sunt grăitoare. Ştie Preasfinţitul Iustin că omul ca să devină om trebuie să fie format. Nimeni să nu creadă că poate fi om adevărat, decât dacă a învăţat să acţioneze ca om”, a precizat mitropolitul Andrei în coloanele albumului.

Despre activităţile pe care PS Iustin le-a întreprins cu tinerii din cele două judeţe a vorbit şi Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului. Este îndreptăţit să facă acest lucru deoarece a fost dintotdeauna ucenicul PS Iustin, astfel că reuşeşte să trateze cu măiestrie un arc peste timp, în deplină cunoştinţă a tuturor acţiunilor realizate cu şi pentru tineret.

„Este bine ca, din când în când, în curgerea timpului, să ne aşezăm la hotarul memoriei şi să privim în urmă la drumul parcursş să vedem ce am înfăptuit, ce am semănat, ce roade culegem, ce lecţii am învăţat şi ce mai avem de înfăptuit. În lumina acestor principii, la ceas aniversar, aplecaţi asupra foii albe de hârtie, depănăm din caierul istoriei trăsături dominante, evidente şi pilduitoare în persoana Părintelui nostru duhovnicesc”, a precizat PS Timotei Sătmăreanul în introducerea lucrării.

Albumul a apărut la Editura Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului şi însumează nu mai puţin de 330 de pagini, de o rară frumuseţe. În interiorul său sunt surprinse, după cum este firesc, şi câteva dintre amintirile copiilor de ieri şi ale tinerilor de astăzi, prin care aceştia reuşesc să creioneze un portret plin de carismă al ierarhului.