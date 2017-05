Alain Delon vine în România, primeşte premiul pentru întreaga carieră la TIFF 2017

Actorul francez Alain Delon va veni pentru prima dată în România, ca invitat special al celei de-a 16-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film Transilvania, în perioada 2-11 iunie, când va primi premiul pentru întreaga carieră, informează organizatorii festivalului.



În onoarea sa, pe data de 9 iunie, Piaţa Unirii va găzdui o proiecţie specială a filmului „Afacerea Pigot” („Pour la peau d’un flic”) din 1981, thriller în care actorul a jucat rolul principal, dar pe care l-a şi regizat.

Alain Delon (81 de ani) aniversează anul acesta 60 de ani de la debutul său în cinematografie. A jucat în pelicule precum „Rocco şi fraţii săi” (1960), „În plin soare” (1960), „Eclipsa” (1962), „Ghepardul” (1963), „Laleaua neagră” (1964), „Samuraiul” (1967), „Borsalino” (1970), „Notre histoire” (1984) sau „Pe cuvânt de poliţist” (1985).

S-a născut la data de 8 noiembrie 1935. A fost curtat încă de la începuturi de industria hollywoodiană, însă, deşi i s-a oferit şansa de a fi distribuit într-unul dintre filmele lui David O. Selznick, Delon decide să-şi înceapă cariera în Franţa, unde se lansează în 1957 în „Quand la femme s’en mêle” (regizat de Yves Allégret). În 1964, Alain Delon a fost nominalizat pentru prima dată la Globul de Aur. În 1977 a ajuns pe lista favoriţilor la Premiile César pentru rolul principal din „Mr. Klein” (regia Joseph Losey), iar interpretarea din „Notre Histoire” (r. Bertrand Blier) i-a adus în 1985 premiul pentru cel mai bun actor. Festivalul de la Berlin i-a acordat Ursul de Aur onorific în 1995, iar în 2005 a fost numit Ofiţer al Legiunii de Onoare de către preşedintele Jacques Chirac.

Alain Delon are propria linie de accesorii şi parfumuri de lux şi apare pe coperta albumului The Queen is Dead al celor de la The Smiths. Beautiful Killer, piesa Madonnei de pe albumul MDNA, e un tribut adus actorului.

Festivalul Internaţional de Film Transilvania este organizat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc şi Asociaţia pentru Festivalul de Film Transilvania