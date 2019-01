Al treilea titlu de campion la enduro pentru Mani Gyenes

Sătmăreanul a primit sâmbătă cupa de la organizatorii din Ungaria

Emanuel Gyenes a revenit în România pe 19 ianuarie, după aventura de la Raliul Dakar. După o săptămână de reacomodare, rider-ul sătmărean a mers sâmbătă în Ungaria unde s-a desfăşurat festivitatea de premiere din cadrul Campionatului Naţional de enduro, ediţia 2018.

Pe parcursul anului trecut s-au organizat patru etape în Ungaria şi Slovacia, iar sătmăreanul a încheiat pe primul loc în clasamentul general. Gala celor mai buni sportivi s-a organizat abia pe 26 ianuarie 2019, s-a aşteptat venirea campionului de la cel mai dificil raliu. De menţionat că este pentru a treia oară când Gyenes a obţinut titlul de campion al Ungariei.

“Am ales doar acest campionat deoarece la endurocross s-a schimbat regulamentul, iar piloţii cu licenţă străină nu puteau puncta. Am câştigat un nou titlu, iar în weekend am participat la festivitatea de premiere. Este o concurenţă mult mai mare în acest campionat şi o mai bună organizare. Doar la etapa de la Lisov au fost aproximativ 200 de piloţi la toate clasele. Eu am participat la cea mai puternică”, ne-a declarat Gyenes.

Întrebat de o revenire în campionatele din România, sătmăreanul afirmă că deocamdată nivelul nu este pentru el. “Dacă va creşte din nou nivelul în România voi reveni. Cred că nu va fi de enduro anul acesta, doar de endurocross. Au fost puţini concurenţi la start anul trecut, mulţi aleg acum hard-enduro, parte a acestui sport care nu este pentru mine. Îmi ajunge doar Red Bull Romaniacs”, precizează Gyenes.

Dincolo de campionatul de enduro, Gyenes a mai participat anul trecut şi la cea de-a 15-a ediţie de Red Bull Romaniacs. A terminat pe locul 4 la clasa Silver, la concursul la care rămâne singurul pilot care a participat şi a încheiat toate ediţiile. A trecut peste ediţia 2018 de International Six Days Enduro pentru că s-a organizat departe, tocmai în Chile.

Legat de anul 2019, Emanuel Gyenes îşi propune acum să se recupereze 100%. Se gândeşte să participe în acelaşi campionat de enduro, la Red Bull Romaniacs şi la Six Days Enduro din Portugalia (11-16 noiembrie). Iar la început de an 2020 ne asigură că va fi la startul Raliului Dakar, ediţia cu numărul 10 pentru el.

Altfel, Mani Gyenes a fost invitatul emisiunii Panoramic Sportiv din 28 ianuarie. Pilotul de la Autonet Motorcycle Team ne-a povestit despre concursurile la care a participat în anul 2018 şi despre ediţia 2019 a Raliului Dakar. Înregistrarea emisiunii o găsiţi AICI.