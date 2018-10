Al patrulea din cele şapte albume realizate de Samoilă Mârza, redescoperit la Muzeul Olteniei

Al patrulea din cele şapte albume realizate de fotograful Unirii, Samoilă Mârza, la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918, a fost redescoperit recent în patrimoniul Muzeului Olteniei de către cercetătorii instituţiei, în timp ce se documentau în vederea creării albumului „România în Primul Război Mondial”.

Exemplarul care se află la Muzeul Olteniei a fost dăruit de Mârza colonelului Vasile Gagiu, ofiţerul care a condus Regimentul 5 Vânători din Craiova, prima unitate militară care a intrat în Alba Iulia, după 1 Decembrie 1918.

„Până la începutul acestui an se ştia în România de existenţa doar a trei exemplare ale albumului lui Samoilă Mârză despre Marea Unire: un exemplar a fost dăruit episcopului greco-catolic Iuliu Hossu, care se află în prezent la Cluj-Napoca, încă un exemplar a fost dăruit de Samoilă Mârza lui Nicolae Iorga, exemplar care se află la Biblioteca Academiei Române, şi un al treilea exemplar, care a fost dăruit lui Iuliu Maniu, se află la Arhivele Naţionale. Într-adevăr exemplarul care se află la noi la muzeu a fost dăruit colonelului Vasile Gagiu. Trebuie precizat că după 1 Decembrie 1918, în data de 19 decembrie, prima unitate militară română care a intrat în Alba Iulia a fost Regimentul 5 Vânători din Craiova, condus de colonelul Vasile Gagiu. Acesta a legat o prietenie deosebită cu Samoilă Mârza şi ca atare, la începutul anului 1919, când fotograful Unirii a realizat şapte albume, unul din aceste albume a fost dăruit lui Vasile Gagiu, colonelul oltean care a intrat cu regimentul în Budapesta”, a declarat pentru AGERPRES directorul Muzeului Olteniei, Florin Ridiche.

Albumul a ajuns la Muzeul Olteniei din Craiova, prin anii 1976-1977, când Mircea Gagiu, fiul colonelului Vasile Gagiu, l-a vândut muzeului şi a fost redescoperit de cercetători la începutului anului 2018.

„Albumul lui Mârza a fost regăsit de cercetători în patrimoniul muzeului în timp ce realizau documentarea pentru albumul ‘România în Primul Război Mondial’. Atunci am constatat că multe sunt fotografiile care erau peste tot popularizate din fotografiile lui Samoilă Mârza. Şi atunci am început să mergem din aproape în aproape, am căutat în arhivă şi am constatat cu surprindere că albumul a fost cumpărat de muzeu de la Mircea Gagiu, fiul lui Vasile Gagiu. Neacordându-i-se importanţa cuvenită la vremea respectivă, albumul a intrat în uitare în patrimoniul muzeului. Ulterior, am stat de vorbă şi cu colegi specialişti de la Arhivele Naţionale şi ne-au confirmat că este original. Confirmarea că este original a fost obţinută şi de la nepotul lui Samoilă Mârza. Deci după două luni de cercetări, am obţinut confirmările că este al patrulea din cele şapte albume realizate de Samoilă Mârza”, a spus directorul Muzeului Olteniei.

Potrivit acestuia, în momentul de faţă albumul se află în restaurare, iar în data de 28 noiembrie Muzeul Olteniei va deschide o expoziţie dedicată Centenarului, numită „Iluzii, deziluzii şi Marea Unire”, în care va fi expus în premieră pentru public. Expoziţia este finanţată de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi îl va avea în centru pe colonelul Vasile Gagiu, personajul care a fost şi în luptele de la Jiu, de la Mărăşeşti şi a condus prima unitate română la Alba Iulia, Regimentul 5 Vânători Craiova.

La Marea Unire, Samoilă Mârza a realizat şapte albume, fiecare cu câte 30 de fotografii, din care 25 sunt aceleaşi, iar ultimele cinci sunt personalizate în funcţie de persoana căreia i-a făcut cadou albumul.

„Spre exemplu, la noi ultimele cinci fotografii sunt realizate cu ofiţerul craiovean Vasile Gagiu, căruia i-a dăruit albumul de la Marea Unire”, a explicat Florin Ridiche.

Potrivit directorului Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova, Lucian Dindirică, la sfârşitul lunii octombrie nepotul lui Samoilă Mârza, fiul surorii acestuia, va veni la Craiova unde va susţine o conferinţă.

„Ştie povestea acestor cinci fotografii şi, în mare, ştie şi povestea fiecărui album şi povesteşte foarte frumos”, a menţionat Dindirică.

Muzeul Olteniei din Craiova a lansat recent, cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, un album cu imagini reprezentative din timpul participării armatei române la Primul Război Mondial, pentru care au fost selectate mărturii existente în patrimoniul muzeului, acesta fiind prima apariţie editorialistică a instituţiei dedicată Centenarului. Albumul „România în Primul Război Mondial” cuprinde cele mai relevante fotografii, documente legate de Primul Război Mondial, iar în partea finală se află şi câteva fotografii din albumul lui Samoilă Mârza. Despre acest album, directorul Muzeului Olteniei susţine că este cea mai relevantă apariţie editorială de Centenar la nivel naţional, pentru că în fotografii se regăsesc aspecte din Marele Război nu numai din Oltenia, dar şi din vara anului 1917, luptele de la Mărăşeşti, intrarea armatei române în prima fază în Transilvania, înainte de luptele de la Jiu. Practic, sunt imagini din toate provinciile româneşti care subliniază efortul făcut de armata română şi, în general, de populaţia civilă pentru a se ajunge la momentul 1 Decembrie 1918.