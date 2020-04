AJF Satu Mare vrea să revoluționeze sistemul competițional fotbalistic din România

Președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi, cu o parte din colaboratorii săi, au profitat de pauza forțată din fotbalul național și s-au gândit la o schimbare în sistemul competțional din România. În acest sens Ștefan Szilagyi a conceput un proiect de modificare, proiect care vizează toate eșaloanele din fotbalul nostru.

”Sistemul competițional 2019/2020 este compromis datorită pandemiei de coronavirus. Având în vedere contextul, situația precară a economiei României, venim cu propunerea schimbării sistemului actual de competiţie”, ne-a declarat Ștefan Szilagyi. Nu vom face prea multe comentarii asupra propunerilor AJF Satu Mare. Vom spune doar că multe personalități din lumea fotbalului s-au exprimat că ar fi necesară o reformă amplă a sistemului competițional. În primul rând în Liga 1, sistemul cu playoff și playout fiind considerat depășit.

Înainte de a vă prezenta proiectul, facem precizarea că propunerile au fost trimise tuturor AJF-urilor din țară precum și staff-ului FRF, președintelui Răzvan Burleanu.

Propuneri AJF Satu Mare pentru finalizarea campionatelor 2019/2020 (Liga I, Liga a II-a, Liga a III-a):

Liga I

Nu retrogradează nicio echipă din Liga I în Liga II. Pentru cupele europene (dacă va fi cazul) se va ţine cont de clasamentul sezonului regulat (26 de jocuri).

Liga II

Nu retrogradează nicio echipă din Liga II în Liga III, iar pentru desemnarea celor patru echipe care ar promova în Liga I (sezonul 2020/2021) se va ţine cont de clasamentul după ultima etapă disputată, astfel:

• Locul 1 şi locul 2 promovează direct in Liga I, locurile 3-10 vor disputa jocuri eliminatorii pe teren neutru astfel:

Jocul A: loc 3 – loc 10

Jocul B: loc 4 – loc 9

Jocul C: loc 5 – loc 8

Jocul D: loc 6 – loc 7

• Echipele câştigătoare din cele 4 jocuri (A, B, C şi D) formează Final Four. Se trage la sorţi şi se joacă meciuri tur/retur, cele două echipe câştigătoare promovează astfel în Liga I (sezon 2020/2021)

Liga III

Nu retrogradează nicio echipă din Liga III (sezonul 2019/2020) în Liga IV. Vor promova în Liga II 14 echipe din cele 5 serii, se va ţine cont de clasamentul stabilit după ultima etapă disputată. Vor promova din Liga IV 41 de echipe, campioanele fiecarui județ (fără baraj) + 2 echipe din AMFB București.

*Aceste propuneri pot suporta modificări după consultarea membrilor afiliaţi din liga `n care activează

Propuneri pentru sistemul competițional 2020/2021:

Liga I

Sistem actual 2019/2020:

• Play-off / Play-out

• Nr. echipe: 14

• Nr. jocuri: 40 – playout / 36 – playoff

Sistem propus de AJF Satu Mare pentru 2020/2021:

• În anul competițional 2019/2020 nu retrogradează nicio echipă, iar din Liga II promovează 4 echipe, ajungând la un număr de 18 echipe pentru sezonul 2020/2021, sistem tur-retur.

• Nr. echipe: 18

• Nr. jocuri: 34

• Se elimină sistemul playoff/playout, implicit înjumătățirea punctelor acumulate.

• Retrogradează în Liga II, la finalul campionatului 2020/2021, echipele aflate pe pozițiile 17 și 18. Locurile 15 ;i 16 joacă baraj cu echipele din Liga II, locurile 2 din fiecare serie.

* Locul 15 din Liga I are avantajul de a-și alege o echipă din cele două serii de pe locul 2 din Liga a II-a.

Liga II

Sistem actual 2019/2020:

• Tur / Retur

• Nr. echipe: 20

• Nr. jocuri: 38

Varianta propusă de AJF Satu Mare pentru sistemul competițional 2020/2021:

• Două serii (A și B) (criteriu geografic)

• Tur / Retur

• Nr. echipe: 28

• Nr. jocuri: 26

• Seria A şi Seria B:

• locurile 1 – promovează în Liga I pentru sezonul 2021/2022

• locurile 2 – baraj promovare pentru Liga I (cu loc 15 sau 16 din Liga I) pentru sezonul 2021/2022

• locurile 11, 12, 13, 14 – retrogradează

Liga III

Sistemul actual 2019/2020:

• Tur/retur

• Nr. echipe: 80 (5 serii a cate 16 echipe)

• Nr. jocuri: 30

Sistemul propus de AJF Satu Mare pentru 2020/2021:

• Tur/retur

• 8 Serii – criteriu geografic (Seria A, Seria B, Seria C, Seria D, Seria E, Seria F, Seria G, Seria H)

• Nr. echipe: 112 (8 serii a câte 14 echipe)

• Nr. jocuri: 26

• locurile 1 – promovează în Liga II pentru sezonul 2021/2022

• locurile 12 – retrogradare*

• locurile 13, 14: retrogradează în Liga a IV-a

* Retrogradează în Liga IV locurile 13, 14 (8 X 2 = 16 echipe) și încă 5 echipe de pe locurile 12 (desemnate prin clasament – totalizând punctele obținute cu primele 6 echipe din clasament. În cazul egalității punctelor, criteriul de departajare este golaverajul) (Total retrogradate: 16 + 5 = 21 echipe)

• Promovează în Liga III din Liga IV 21 de echipe, pentru sezonul 2021/2022, după jocurile de baraj (tur-retur)

• Numărul echipelor din Liga II și III, seriile propuse, poate varia de la 14 la 16 sau de la 14 la 12, în funcție de posibilitățile financiare ale echipelor.

• Prin sistemul competițional propus echipele îşi vor reduce considerabil cheltuielile de deplasare, cazare şi masă etc. – se vor putea prezenta la joc chiar în ziua meciului.

”Pentru competițiile de fotbal feminin, futsal, juniori vom reveni cu propuneri. După părerea noastră acest sistem competițional ar putea fi implementat pentru minimum două ediţii, după care se poate reveni la cel actual după consultarea membrilor afiliaţi FRF”, declară Ștefan Szilagyi, președintele Asociației Județene de Fotbal Satu Mare.