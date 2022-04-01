AJF Satu Mare a anunţat arbitrii şi observatorii de la meciurile din judeţ
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare a anunţat programul şi oficialii delegaţi la meciurile din weekend.
Liga 4 Elite, Seria A (etapa 12)
Sâmbătă, 2 aprilie
Orele 15:00/ 17:00
• Unirea Păuleşti – Oaşul Negreşti Oaş
A: Simon Elek
A1: Toth Kristian
A2: Grizshaber Daniel
Obs. Halici Eugen
Duminică, 3 aprilie
Orele 15:00 – seniorii / 17:00 – juniori:
• Oraşu Nou – Olimpia MCMXXI
A: Kovacs Szabolcs
A1: Kopriva Biro Eniko
A2: Corb Alexandru
Obs. Savaniu Marcel
Orele 15:00/ 17:00
• Luceafărul Decebal – Ştiinţa Beltiug
A: Sălăgean Norbert
A1: Maxi Cătălin
A2: Chiorean George
Obs. Borz Ionică
Orele 15:00/ 17:00
• Recolta Dorolţ – Turul Micula
A: Neichi Sergiu
A1: Ardelean Vlad
A2: Ciceu Marian
Obs. Năstruţ Liviu
Liga 4 Elite, Seria B (etapa 12)
Sâmbătă, 2 aprilie
Orele 15:00/ 17:00
• Stăruinţa Berveni – AS Căpleni
A: Kovacs Szabolcs
A1: Kopriva Biro Tamas
A2: Reday Arpad
Obs. Kegyes Tiberiu
Ora16:00 – seniorii (meciul de juniori – amânat):
• Viitorul Vetiş – CSM Victoria Carei
A: Omuţ Marius
A1: Corb Alexandru
A2: Kopriva Biro Eniko
Obs. Pataki Zoltan
Duminică, 3 aprilie
Orele13:00 / 15:00:
• Sch. Cămin – Unirea Tăşnad
A: Rebegea Ciprian Gelu
A1: Claudiu Matei
A2: Nagy Szabolcs
Obs. Vigu Iosif
Orele 15:00/ 17:00
• Fortuna Căpleni – Recolta Sanislău
A: Pop Emanuel
A1: Jennifer Damian
A2: Lihet Ionuţ
Obs. Neichi Ioan
Liga 4, Seria A (etapa 12)
Sâmbătă, 2 aprilie
Ora 17:00:
• Someşul Oar – Platanul Marna
A: Bathory Ştefan
A1: Juhasz Tibor
A2: Peter Alin
Obs. Kegyes Adalbert
Duminică, 3 aprilie
Ora 17:00:
• Sch.Ciumeşti – Viitorul Lucăceni
A: Simon Elek
A1: Denis Gherman
A2: Lakatos Alexandru
Obs. Turtureanu Ioan
Ora 17:00:
• Frohlich Foieni – Vulturii Santău
A: Bogdan Răzvan
A1: Peter Iulian
A2: Dănuţ Mihuţ
Obs. Dorca Marcel
Ora 17:00:
• Kneho Urziceni – Unirea Pişcolt
A: Petruţ Sebastian
A1: Bauer Iosif
A2: Bauer Adalbert
Obs. Oscar Swarcz
Ora 17:00:
• Real Andrid – AS Ghenci
A: Bonţidean Daniel
A1: Miclăuş Răzvan
A2: Estan Alex
Obs. Racolţa Vasile
• Crasna Moftinu Mic – Termala Dindeşti (jucat în devans, scor 3-0)
• CSM Victoria Carei II stă