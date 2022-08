Ai auzit vreodată de un turneu la pacănele?

Turneele de sloturi au fost întotdeauna o alegere populară printre jucători şi au fost oferite în cazinourile online încă de când – mai mult sau mai puţin – primul cazinou online a apărut pe ecranele noastre.

Turneele de sloturi sunt exact ceea ce sugerează numele lor, jucătorii concurează pentru a vedea cine poate câştiga cel mai mult din jocurile de sloturi. În multe cazuri, jocurile de sloturi sunt cea mai populară opţiune de la cazinou. Aceste turnee adaugă un strat suplimentar de emoţie, oferind chiar mai multe premii.

Având în vedere că turneele de sloturi oferă fonduri de premii din ce în ce mai mari, este clar că a avea un fel de strategie este o idee bună. Primul lucru de reţinut este că nu există nicio strategie care să vă garanteze că veţi câştiga turneele. Acest lucru se datorează faptului că nu puteţi în niciun fel să vă puteţi anticipa mai târziu rezultatele pe care le veţi obţine atunci când jucaţi la o păcănea- nu puteţi face nimic pentru a schimba şansele de câştig ale unui joc.

Ce este un turneu de sloturi?

Un turneu de sloturi este un turneu în care un număr de jucători vor juca simultan la o păcănea… şi cu cât câştigi mai mult în timpul jocului, cu atât mai mult vei avansa în clasament. De exemplu, majoritatea turneelor de sloturi vă vor acorda un anumit număr de puncte pentru atingerea unei realizări în cadrul jocului. Aceasta ar putea fi declanşarea unei runde bonus sau atingerea unui câştig de X bani din miza ta.

De obicei, vi se va acorda fie o perioadă de timp prestabilită pentru a juca un joc, fie un anumit număr de rotiri gratuite, iar odată ce limita de timp prestabilită sau limita de rotiri a expirat, jucătorul (sau jucătorii) aflat în fruntea clasamentului va pleca cu un premiu.

Premiile pot include bonusuri în bani, rotiri gratuite sau alte recompense. Pe scurt, turneele de sloturi sunt o modalitate excelentă de a juca jocurile tale preferate cu un mic stimulent în plus. De exemplu, sesiunea ta generală poate fi una cu pierderi, dar dacă ai atins parametrii ceruţi în timpul turneului, te poţi trezi plecând cu un premiu destul de decent!

Ce este un clasament la un turneu de sloturi?

Un clasament arată punctele şi poziţia fiecărui jucător într-un turneu de sloturi. Un clasament la turneu indică locul în care se află fiecare participant în comparaţie cu ceilalţi jucători.

Aceste informaţii vor permite fiecărui jucător să adopte o strategie diferită de joc la sloturi. De exemplu, încetinirea vitezei pentru a minimiza pierderea creditelor lor dacă sunt mult în faţă. Sau, accelerând ritmul de învârtire pentru a încerca să recupereze diferenţa, dacă au rămas în urmă.

Clasamentul este văzut de obicei pe podelele cazinourilor pentru turneele de sloturi faţă-n faţă sau pe o pagină specifică pentru turneele online.

Diferite tipuri de turnee de sloturi

Există câteva tipuri diferite de turnee de sloturi pe care le vei găsi astăzi, iar mai jos vom arunca o privire la câteva dintre cele mai populare.

Freeroll-uri

Freeroll-urile se inspiră din turneele de poker – şi, după cum probabil vă puteţi da seama din nume, sunt complet gratuite.

Un cazinou va alege de obicei un slot pentru a oferi un turneu freeroll, iar dacă doriţi să jucaţi în el, trebuie doar să vă înregistraţi interesul înainte de începerea acestuia. Odată ce te-ai înscris, va trebui să joci slotul pentru timpul prestabilit sau pentru numărul de rotiri.

Turneele Survivor

Turneele de supravieţuitori sunt mult mai puţin frecvente decât freeroll-urile, dar încă se găsesc la unele cazinouri online. Turneele Survivor se bazează pe un format eliminatoriu şi, de obicei, există diferite runde prin care jucătorii pot progresa – de obicei trei.

Toate cele trei runde conţin aceleaşi reguli şi acelaşi joc de sloturi, iar după ce fiecare rundă se încheie, un număr de jucători vor fi „eliminaţi”, iar cei rămaşi vor merge în runda următoare.

Sit and Go

Aceste turnee îşi iau formatul de la poker – şi sunt un alt tip de turneu destul de comun pe care îl veţi găsi astăzi online. Sit and go-urile au de obicei un timp prestabilit şi există, de asemenea, o limită a numărului de jucători care se pot înscrie. Odată ce acest plafon este atins, niciun alt participant nu va mai putea juca.

Sfaturi pentru câştigarea turneelor de sloturi

Joacă cât de repede poţi

O parte esenţială a oricărui turneu este componenta de timp. Unele turnee de sloturi durează o lună, în timp ce altele pot dura doar câteva minute. Să profiţi din plin de timpul care ţi se oferă este cheia pentru a câştiga orice competiţie.

În acest caz, folosirea eficientă a timpului înseamnă adesea să joci cât de repede poţi. Mulţi jucători experimentaţi au recomandat să ţineţi întotdeauna degetul sau mouse-ul pe butonul de rotire. Acest lucru vă permite să învârtiţi rola mai repede.

Fiţi pregătiţi pentru o perioadă lungă de timp

O bună regulă de bază pentru orice turneu de cazinou este să nu vă înscrieţi decât dacă puteţi parcurge durata de timp. Acest lucru include să fii pregătit fizic, precum şi să ai suficient timp pentru a termina turneul.

Este posibil ca jucătorii să nu fie nevoie să se pregătească atât de mult pentru turneele mai scurte. De exemplu, dacă turneul de sloturi durează doar o oră, atunci nu va trebui să vă eliberaţi întregul program.

Fiţi cu ochii pe premiu

Un alt sfat important pentru câştigarea turneelor de sloturi este să rămâi concentrat pe sarcina pe care o ai la îndemână. Poate fi uşor să vă distrageţi atenţia uitându-vă la scorurile altor jucători. De asemenea, zgomotul cazinourilor poate fi deranjant pentru unii jucători.