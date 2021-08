Aglomeraţie şi nervi la Vama Petea: 20.000 de persoane au intrat în ţară în 24 de ore

31 iulie – 1 august, respectiv primul week end al lunii, în ultimele două decenii a fost o adevărată provocare pentru cei care au vrut să intre în ţară prin Vama Petea – Csengersima. Aşa s-a întâmplat şi de data aceasta, în ziua de sâmbătă, 31 iulie.

Iată cum ne relatează un turist peripeţiile sale din ziua respectivă: ”Bucurie mare sâmbăta aceasta la noi în familie!

În sfârşit, putem pleca şi noi la nişte rude din Ungaria, deosebit de dragi sufletului nostru. S-a redeschis punctul temporar de trecere a frontierei de la Peleş. Fără rând, fără timp de aşteptare, în 5 minute am fost în ţara vecină. Am petrecut o zi superbă la Vásárosnamény. Seara, punctul vamal temporar se închide, deci ne-am îndreptat spre Petea. După lăsarea întunericului am ajuns la drumul naţional ce duce spre Vama Petea, aflată la mai bine de 2 km. În faţa noastră a apărut un rând de maşini, de nu-i vedeam capătul nici într-o parte, nici în cealaltă.

Era ca un şirag infinit de mărgele luminoase. Nu aveam încotro, ne-am îndreptat spre capătul rândului. Am trecut bine de oraşul Csenger când am ajuns la capătul rândului, dar maşinile tot mai veneau. Era clar că până dimineaţa nu ajungem în vamă.

Ca urmare, ne-am îndreptat atât noi, cât şi alte câteva zeci de maşini, spre punctual de trecere Vállaj – Urziceni. Aici mai aveam de mers vreun km până la lac , când am dat de capătul rândului de maşini, la fel ca şi dincolo, toate cu numere de Italia, Franţa, Belgia, Germania etc. Timp de circa 30 de minute nu am înaintat nici un pas. Am stat pe loc. Ne-am informat şi am aflat că la Valea lui Mihai – Nyirábrány traficul este decent. Am mers în plus cu maşina circa o oră în Ungaria şi cam tot atât şi în România, dar spun că a meritat. La Valea lui Mihai am stat în vamă circa 20 de minute”.

Sâmbătă seara, la ora 23.25, Alin G. scria pe reţeaua de socializare: ”De 6 ore şi jumătate stăm la rând la Csengersima, spre Petea, dar vama încă nu se vede. E groaznic! Ne este sete şi nu avem de unde să luăm apă”.

În majoritatea ţărilor vestice, în luna august firmele se opresc, iar românii care muncesc în Franţa, Italia, Spania, Germania, Austria, Elveţia, etc, de la 1 august pornesc spre casă, în concediu.

Dar ne-am pus întrebarea, totuşi, de ce este aglomeraţie atât de mare în zona Satu Mare, iar în altă parte nu? Am aflat că pe aici intră în ţară cei din judeţele Suceava, Maramureş şi zona Oaşului (zone aproape golite de forţă de muncă) şi tot pe aici trec şi cetăţenii români din Republica Moldova, care lucrează, majoritatea, în Germania. Ca atare, punctele de trecere a frontierei de pe raza judeţului Satu Mare sunt extrem de solicitate.

Potrivit informaţiei primite de la Prefectura Satu Mare, în perioada 31.07.2021, ora 07.15 –1.08.2021, ora 07.15, prin punctele de frontieră pe sensul de intrare în ţară s-au prezentat 19.978 persoane, dintre care 213 persoane au intrat în carantină la domiciliu iar 19.865 persoane fac excepţie de la măsura de carantinare dispusă de DSP.