Agenţiile din turism cer suspendarea obligativităţii de returnare a banilor pe vacanţele anulate

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) s-a concentrat în ultimul timp pe trei obiective principale în discuţiile cu reprezentanţii Guvernului, respectiv suspendarea obligativităţii returnării banilor turiştilor care au plătit vacanţe, introducerea modelului german de sprijinire a locurilor de muncă Kurzarbeit şi acordarea de granturi nerambursabile şi de credite cu dobândă zero, a declarat, marţi, Dan Goicea, vicepreşedinte al ANAT, avertizând că operatorii de turism nu mai rezistă mult.

A doua solicitare cu care agenţiile de turism s-au îndreptat către Guvern a fost introducerea modelului german de sprijinire a locurilor de muncă denumit Kurzarbeit: „Am apărut cu toţii din ANAT şi am solicitat acest lucru. Este un fel de compensare pentru întreprinderile/firmele care au probleme de genul acesta, în care o parte din salariul angajaţilor va fi susţinut de către stat. Este practicat în Germania de mulţi ani şi acum, spre exemplu, firmele care nu s-au închis şi au probleme – o cădere de peste 30% a activităţii, încasărilor – primesc un ajutor din partea statului, în sensul că 60% din salariul angajaţilor este compensat de stat, iar patronul este obligat să plătească doar 40%. Sigur, şi cu termene de întârziere la plata taxelor, aşa cum şi la noi s-a acordat doar pe perioada de carantină. Probabil că se prelungeşte până mai încolo, nu foarte mult”.

În plus, a spus acesta, în Germania există noţiunea de angajat cu 4 ore de muncă, care nu are un salariu de 500 de euro, şi pentru care angajatorul nu plăteşte niciun impozit, ceea ce iar este un ajutor pentru companii. „Şi noi mai avem pe perioada verii nevoie de diverşi tineri care pot să lucreze şi să-i putem angaja cu 4 ore. Sunt mulţi dornici să vină şi pentru practică, plus că se fac cunoscuţi la angajatori”, a arătat Goicea.

Un al treilea aspect ridicat de vicepreşedintele patronatului agenţiilor de turism este cel al acordării de granturi nerambursabile şi de credite cu dobândă zero, deşi în opinia sa aceste scutiri ar trebui acordate cel puţin pe următorii doi ani.