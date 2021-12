AFM a suplimentat bugetele programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus cu câte 300 milioane de lei

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a suplimentat bugetele Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus cu câte 300 de milioane de lei fiecare. Sumele vor fi utilizate în acest an doar pentru asigurarea fondurilor necesare aprobării dosarelor de acceptare depuse de solicitanţii persoane juridice în cadrul sesiunilor încheiate în data de 2 decembrie.

AFM urmează să evalueze integral toate cererile de finanţare respective.

Sumele neutilizate vor putea fi puse la dispoziţie pentru noi înscrieri în cadrul programelor în sesiunile ce vor fi lansate în anul 2022.

Preşedintele AFM, Lorand-Arpad Fulop, a menţionat că în următoarea perioadă vor fi publicate informaţii importante despre reluarea programelor Rabla şi Rabla Plus: „Faţă de anii precedenţi, prin modificările aduse Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus în 2021, a fost creată posibilitatea ca lansarea în anul următor a sesiunilor de depunere a cererilor de acceptare de către persoanele juridice şi de înscriere a persoanelor fizice să nu mai fie condiţionate de momentul aprobării bugetului Fondului pentru Mediu, în măsura în care disponibilităţile financiare permit acest lucru”.

În cadrul Programului Rabla Clasic 2021 au fost publicate în această săptămână, pe site-ul AFM, 195 de dosare acceptate pentru 329 autovehicule, iar în cadrul Programului Rabla Plus 2021 au fost publicate 796 dosare acceptate pentru 1.235 autovehicule electrice (940 pur electrice şi 295 electrice hibride) şi două motociclete electrice.