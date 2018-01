Adversarele româncelor de la Australian Open

În cursul zilei de joi a avut loc tragerea la sorți a primului tur de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului 2018. Principala favorită a turenului, Simona Halep o va intâlni in primul tur de la Australian Open pe Destanee Aiava (Australia/ 193 WTA) o, tenismenă în vârstă de 17 ani beneficiară a unui wild card.

Acesta va fi primul meci dintre cele două tenismene. Dar, în continuare traseul este unul dificil pentru Simona. Ea ar putea juca în turul doi cu Eugenie Bouchard, un posibil tur trei cu Petra Kvitova şi sfert de finală și mai dificil cu Katarina Pliskova.

Sorana Cîrstea (37 WTA) o va întâlni în primul tur pe Zarina Dias (60 WTA) în timp ce Irina Begu (40 WTA) va juca cu Ecaterina Makarova (Rusia/33 WTA, cap de serie nr. 31).

Ajunsa pe locul 57 in lume, Mihaela Buzărnescu nu a avut noroc la tragerea la sorti care a avut loc in cursul zilei de joi: o va intalni pe Caroline Wozniacki (cap de serie numarul doi) in runda inaugurala a competitiei de la Melbourne.

Monica Niculescu (85 WTA) o va întâlni oe Mona Barthel (52 WTA, Germania), iar

Ana Bogdan (107 WTA) are un meci greu cu Kristina Mladenovic (11 WTA, Franta, cap de serie numarul 11. Este 1-0 pentru Ana in meciurile directe.

Premiile de la Australian Open

Cei de la Australian Open au anuntat grila de premiere pentru editia din 2018, ce va incepe pe 15 ianuarie. Premiile acordate in 2018 au crescut cu 10% si insumeaza 55 de milioane de dolari australieni, adica aproximativ 43 de milioane de dolari americani, conform The Telegraph.

Astfel, castigatorul probei de simplu va incasa, atat la masculin cat si la feminin, un cec in valoare de 4 milioane de dolari australieni, aproximativ 3.12 milioane de dolari americani.

Pentru calificarea in finalele de simplu, sportivii ce vor pierde vor ramane cu 2 milioane de dolari australieni, echivalentul a 1.56 milioane de dolari americani.

O semifinala e rasplatita cu 1.2 milioane de dolari australieni (940 de mii de dolari americani), un sfert de finala cu 600 de mii de dolari australieni (470 de mii de dolari americani), in timp ce prezenta in optimi cu 250 de mii de dolari australieni (202 mii de dolari americani).

Simpla prezenta in primul tur le aduce jucatorilor 50 de mii de dolari australieni (39 de mii de dolari americani), calificarea in turul doi 80 de mii de dolari australieni (62 de mii de dolari americani), iar cea in turul trei 150 de mii de dolari australieni (117 mii de dolari americani).