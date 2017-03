Adrian Ştef şi-a dat demisia din funcţia de consilier judeţean după ce a pierdut procesul cu ANI

A declarat că respectă decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dar nu e de acord cu ea şi se va adresa la CEDO

După şedinţa Consiliului Judeţean de astăzi, 31 martie, am luat legătura cu Adrian Ştef care ne-a declarat că a solicitat Consiliului Judeţean voluntar demisia din funcţia de consilier judeţean pentru a deveni aplicabile sancţiunile stabilite prin raportul de integritate publicat în 28 martie. Adrian Ştef a pierdut procesul cu Agenţia Naţională de Integritate, proces pe care îl avea din 2012, de când a ajuns preşedinte de Consiliu Judeţean.

„Profitând de faptul că are loc această şedinţă a Consiliului Judeţean am solicitat demisia din funcţia de consilier judeţean pentru a deveni apicabile sancţiunile din raportul de integritate. Respect decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dar nu sunt de acord cu ea. Când primesc dispozitivul şedinţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie mă adresez la CEDO pentru că eu consider că nu am avut parte de un proces corect. Nu contează cât durează la CEDO, dar vreau să demonstrez că prin PFA-ul pe care l-am avut (Persoană Fizică Autorizată) nu am derulat niciun act de comerţ, prin urmare nu am avut activităţi financiare şi, mai mult decât atât, PFA-ul a fost suspendat prin cerere la Registrul Comerţului în anul 2008. Practic nu a funcţionat niciodată, fiind suspendat. S-a spus că suspendarea se face pe trei ani, iar după trei ani trebuie din nou cerută o nouă suspendare, dar în primul rând nu poţi întreprinde vreo activitate prin PFA fără să plăteşti o taxă de reactivare, ori eu nu am achitat vreo taxă, astfel că PFA-ul era suspendat”, declară Adrian Ştef. Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean, Adrian Ştef, a mai specificat că nu e normal să fie considerat vinovat din cauza unor evidenţe ţinute prost de Registrul Comerţului.