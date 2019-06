Adrian Rus: Suntem încrezători în forţele noastre

Spune fundaşul sătmărean înainte de Euro 2019

Au mai rămas puţine zile până la startul Campionatului European de fotbal la tineret. Turneul final se defăşoară în Italia şi San Marino, iar printre echipele calificate avem şi naţionala României. Iar în lotul convocat de selecţionerul Mirel Rădoi îl avem şi pe sătmăreanul Adrian Rus. Unde mai punem că unul dintre arbitrii chemaţi la acest turneu final este careianul Istvan Kovacs. Avem aşadar toate motivele să urmărim cu sufletul la gură meciurile naţionalei României.

Selecţionata României continuă pregătirea în cantonamentul de la Bagno di Romagna, iar în 15 iunie se va muta în oraşul Forli, situat la 30 km de Cesena. După antrenamentul de duminică, fundaşul nostru Adrian Rus a participat la o conferinţă de presă transmisă de FRF TV.

“Am un program de recuperare. Trebuie să lucrez înainte de antrenamente pentru că am avut o accidentare şi nu vreau să recidiveze. A fost o zi grea. Am avut o primă parte de forţă explozivă, iar după aceea nişte jocuri. Am discutat cu antrenorii şi am preferat să nu joc în ultimele două etape de campionat chiar dacă puteam face faţă. Am preferat ca pentru Campionatul European să fiu apt 100%. Şi în momentul de faţă sunt 100%, dar trebuie să-mi continui exerciţiile. Încă nu i-am studiat pe croaţi, o vom face în curând. Prima dată mă uit în grădina mea şi după aceea la ei. Am încredere în colegii mei, am încredere în mine şi sunt sigur că o să facem o figură frumoasă.”

Întrebat ce părere are despre adversarii care joacă în campionatele puternice din Europa, sătmăreanul a răspuns: “Chiar vorbeam cu nişte colegi şi spuneam că dacă ne năşteam în altă ţară probabil alta era cota noastră. Eu îmi pun întrebarea cum o să se descurce ei cu noi? Suntem încrezători în forţele noastre. Dacă nu am încredere nu pot să intru pe teren. Domnul antrenor a fost mereu un învingător, sufletist şi ne motivează. Este alături de noi, putem face orice glumă cu dânsul, şi el cu noi. Ne acceptă orice, dar până la limita bunului simţ. Mereu mă sfătuiesc cu dânsul, mereu când am ceva de întrebat sau de lămurit îl întreb şi mă ajută foarte mult. Ce mi-a rămas în minte? Să fiu calm.”

Adrian Rus a dezvăluit şi care este fundaşul lui preferat. “La 16 ani am început să joc fundaş central, până atunci eram atacant. Nu aveam un fundaş ca model, dar acum este Sergio Ramos de la Real Madrid”, adaugă Adrian Rus.

Sătmăreanul recunoaşte că a avut emoţii privind convocarea la Euro 2019, după accidentarea suferită. “Am vorbit şi cu cei de la club, am avut o oarecare emoţie, dar m-am pregătit, zilnic făceam 5-6 ore de antrenament, am făcut şi tratament. Acum sper să fie bine”, a încheiat Adrian Rus.

Campionatul European se va disputa în perioada 16-30 iunie, iar din cele trei grupe se vor califica în semifinale echipele câştigătoare şi cea mai bună ocupantă a locurilor secunde.

Cele trei grupe:

Grupa A: Italia, Spania, Polonia, Belgia

Grupa B: Germania, Danemarca, Serbia, Austria

Grupa C: Anglia, Franţa, România, Croaţia

Programul Grupei C:

18 iunie: România – Croaţia (San Marino, 19:30), Anglia – Franţa (Cesena, 22:00)

21 iunie: Anglia – România (Cesena, 19:30), Franţa – Croaţia (San Marino, 22:00)

24 iunie: Franţa – România (Cesena, 22:00), Croaţia – Anglia (San Marino, 22:00)