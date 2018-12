Adrian Rus: Sper ca Euro 2019 să fie o rampă de lansare şi pentru mine

Spune internaţionalul de tineret al României

Prezenţă surpriză la redacţia cotidianului Informaţia Zilei. Fotbalistul Adrian Rus, internaţional de tineret al României, şi component al echipei Sepsi OSK Sf. Gheorghe, cel mai vizibil reprezentant al Sătmarului în fotbalul naţional, a fost prezent în aceste zile în redacţia cotidianului nostru, dar şi în studiourile Informaţia TV. Prilej cu care ne-a acordat un interviu. Un interviu din care redăm acum câteva fragmente.

Interviul complet, cu câteva declaraţii surprinzătoare ale fotbalistului, va putea fi urmărit în cadrul emisiunilor de sport de la Informaţia TV.

Bun venit la Satu Mare Adi! Şi mulţumiri pentru că ai acceptat invitaţia noastră.

Bine v-am regăsit! Am venit cu plăcere şi voi veni şi în viitor.

Anul 2018 e pe sfârşite. Cum l-ai caracteriza în câteva cuvinte?

Un an bun per ansambu. Am semnat cu o echipă puternică din campionatul României, am fost titularizat în echipa naţională de tineret, ne-am calificat la turneul final din Italia. Şi, foarte important, am avut o stare de sănătate bună care m-a ajutat să joc constant.

Acum, în prag de An Nou, ce-ţi doreşti pentru 2019?

În mare parte ce am spus mai înainte. Să joc constant la echipa de club, indiferent care va fi. Dacă voi juca la club sper să fiu şi convocat la lotul de tineret. Iar în Italia, la turneul final, să facem o figură frumoasă. Pentru unii, sper că şi pentru mine, Euro 2019 să fie o rampă de lansare.

Ai spus că vrei să joci la echipa de club indiferent care va fi. Ce înseamnă asta? Ai vreo ofertă de la o altă echipă?

Eu, cum probabil ştiţi, am jucat în Ungaria, la mai multe echipe, chiar şi în liga a patra. Dar ultima dată am fost în Liga 1, la Balmazujvaros. Dar sunt jucătorul Academiei Puskas, echipă de pe locul 9 în campionatul Ungariei. Am fost împrumutat la Sepsi pentru doi ani, dar acum am fost informat de impresar cum că Academia mă vrea înapoi. Deocamdată nu am informaţii sigure.

Crezi că o eventuală întoarcere la Academia Puskas ţi-ar închide porţile naţionalei României?

Nu ştiu. Adică nu cred. Dacă aş juca titular, dacă aş avea evoluţii bune, atunci nu văd de ce nu aş putea fi convocat. Dar cum nu ştiu nimic sigur, nu pot face afirmaţii categorice în acest sens. Oricum, convocările le decide domnul antrenor Rădoi. Pe dumnealui trebuie să-l conving să mă cheme la naţională.

Pe anumite canale se zvoneşte că eşti dorit şi la naţionala Ungariei. Este adevărat?

Da, am auzit, dar nu a fost nimic oficial. Oricum, eu am şi cetăţenia maghiară şi, în principiu pot juca pentru Ungaria cu toate că acolo am ceva probleme cu actele.

Cum te simţi la Sepsi?

Nu mi-a fost uşor la început. Mi-am câştigat greu locul în echipă, nu am jucat deloc în primele 12 meciuri, titularizarea în echipă venind abia după ce am început să joc la naţională. Dar trag tare şi sper să-l conving pe domnul Neagoe să îmi ofere cât mai multe meciuri ca titular.

Unele persoane, cu greutate din fotbalul naţional, chiar foşti componenţi ai “Generaţiei de Aur” văd în tine viitorul fundaş al naţionalei mari a României. Ba chiar te compară cu Didi Prodan.

Onorante aprecierile dumnealor. Dar mai am foarte multe de făcut până a ajunge la un nivel mai înalt. Cât despre Didi Prodan, să nu uităm că el la vârsta mea era titular de bază în prima echipă a României.

Dar îţi doreşti să joci pentru prima echipă a României?

Cu siguranţă da. Dar nu depinde numai de mine. De altfel, se spune că la următorul meci al primei echipe, domnul Contra va convoca o bună parte din jucătorii de la tineret.

Se vorbeşte de oferte de la FCSB, CFR Cluj. E ceva adevărat?

Am citit şi eu prin ziare despre faptul că FCSB şi CFR, două cluburi mari din România, sunt interesate de mine. Dar oficial nu ştiu să se fi făcut vreo ofertă. Cel puţin impresarul meu nu mi-a comunicat nimic.

Despre fotbalul sătmărean ce ne poţi spune?

Că oraşul, judeţul, oamenii de aici, merită mai mult. Cel puţin o echipă de Liga 2. Nu ştiu dacă şi cei care au anii, puterea, îşi doresc asta. Oricum, eu revin cu plăcere la Satu Mare, iubesc oamenii de aici, ţin legătura cu foştii colegi, antrenori, cu domnii Mircea Bolba şi Mihai Sabău şi cu mulţi alţii. Tuturor le urez multă sănătate, multe statisfacţii în 2019. La mulţi ani!