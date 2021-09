Adrian Rus: Este o mândrie să îmi reprezint ţara

Naţionala României nu a întâmpinat probleme duminică cu reprezentativa Liechtensteinului, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2022. La revenirea cu public pe Arena Naţională, tricolorii au început în forţă şi au marcat două goluri în primele 20 de minute prin Toşca (min. 11) şi Manea (min. 18). În rest, naţionala noastră şi-a creat ocazii mari, însă fără să mai înscrie. De precizat că sătmăreanul Adrian Rus a jucat toate minutele şi a făcut-o bine!

“Mă bucur că am câştigat, că am fost concentraţi. Sperăm să o ţinem tot aşa. Nu-mi amintesc să fi jucat cu o echipă care să fi stat atât de defensiv. Este o mândrie să îmi reprezint ţara, mă bucur că Mister a apelat la mine. Am vrut să înscriem mai multe goluri, dar din păcate nu am reuşit. Sper să înscriem mai multe goluri cu Macedonia. Rezultatul din meciul Macedonia – Islanda ne-a avantajat, dar cel mai important a fost să ne facem noi jocul. În Macedonia este ca şi o finală pentru noi”, a declat Adrian Rus după meci.

România: Niţă – Manea, Nedelcearu, Rus, Toşca – Stanciu, R. Marin, Olaru – Cordea, Markovic, Hagi/Vlad, Aioani, Raţiu, Chiricheş, Cicâldău, Sorescu, Nedelcu, M. Marin, Man, Ghiţă, Camora. Selecţioner: Mirel Rădoi.

Liechtenstein: Buchel – Wolfinger, Grunefelder, Malin, Hofer, Goppel – Frick, Frommelt, Hasler – Kardesoglu, Frick/ Hobi, Lo Russo, Kaufmann, Spirig, Sele, Koller, Kollmann, Yildiz, Wolfinger, Ospelt. Selecţioner: Martin Stocklasa.

Tot duminică, în Grupa J s-au jucat meciurile Islanda – Macedonia de Nord 2-2 şi Germania – Armenia 6-0.

CLASAMENT

1.Germania 5 4 0 1 13- 2 12

2.Armenia 5 3 1 1 6- 8 10

3.România 5 3 0 2 9- 6 9

4.Macedonia de N. 5 2 2 1 11- 6 8

5.Islanda 5 1 1 3 6-10 4

6.Liechtenstein 5 0 0 5 1-14 0

Miercuri, 8 septembrie: Macedonia de Nord – România (21:45), Islanda – Germania (21:45), Armenia – Liechtenstein (19:00).