Adrian Rus este dorit de CFR şi FCSB

După meciul tineretului României de la Cluj-Napoca, pe surse am aflat că Adrian Rus este pe lista de transferuri a echipei CFR Cluj. Întrebat despre interesul campioanei, Adrian Rus nu a dezminţit informaţia, dar ne-a rugat la acea vreme să nu scriem despre o posibilă plecare la echipa din Cluj.

Sătmărean fiind, am ţinut cont de rugămintea lui Rus o pentru a nu-i strica socotelile. Acum, după meciul cu Belgia, am aflat că CFR Cluj are în plan să transfere doi internaţionali de tineret, pe Adrian Rus şi Florin Ştefan, ambii de la Sepsi Sfântu Gheorghe.

Dar, surpriză! De serviciile lui Rus este interesat însuşi Gigi Becali. Patronul FCSB-lui şi-a exprimat ferm intenţia de a-l transfera pe sătmărean. Iar Adi Rus s-a arătat măgulit de interesul a două importante echipe din România, o fostă şi actuală campioană naţională. “Sunt măgulit de interesul celor două echipe mari din România. Poate, într-o zi, am să ajung la una din cele două echipe. Dar acum sunt concentrat pe echipa mea de club la care vreau să îmi câştig locul de titular”, ne-a spus Rus.

Adrian Rus este în vârstă de 22 de ani, a evoluat pentru Olimpia până în urmă cu 3 ani după care s-a transferat în Ungaria jucând inclusiv în prima divizie din ţara vecină la Balmazujvaros. În vara acestui an a ajuns la Sepsi Sfântu Gheorghe, dar nu a jucat titular decât într-un singur meci din Liga 1.