Adrian Rus: Când s-a intonat imnul m-am simţit extraordinar de mândru

Aşa cum se ştie, în urmă cu câteva zile, naţionala de fotbal de tineret a României, sub 21 de ani, a obţinut o frumoasă victorie în preliminariile C.E., 2-0 cu Bosnia-Herţegovina. Potrivit majorităţii specialiştilor, unul dintre cei mai buni jucători ai meciului a fost Adrian Rus, fotbalist format la LPS Satu Mare şi, de asemenea, fost component al echipei Olimpia II până acum 3 ani. Contactat telefonic, fundaşul sătmărean ne-a acordat cu multă amabilitate un interviu.



Mai întâi te felicităm pentru victorie, pentru prestaţia ta în meciul cu Bosnia!

Mulţumesc frumos! A fost minunat. Şi mă bucur foarte tare că presa sătmăreană, Informaţia Zilei, se interesează de mine.

Cum a fost? Ai avut emoţii?

E greu să spun în câteva cuvinte ce am simţit înainte şi după meci. A fost greu, dar foarte frumos. Iar când s-a intonat imnul României am fost extrem de emoţionat, m-am simiţit extraordinar de mândru. Dar imediat după fluierul de început am lăsat emoţiiile deoparte şi m-am concentrat la joc. Eu zic că m-am achitat bine de sarcinile de joc, că mi-am făcut treaba în teren.

Când ai aflat că vei fi titular?

Mai întâi vreau să spun că, fără niciun joc oficial la echipa de club, în mod logic, nu m-am aşteptat să fiu titular. Iar când domnul Rădoi m-a anunţat, în ziua meciului, că voi juca din primul minut surpriza a fost mare, m-am emoţionat. Dar după discuţia cu domnul antrenor m-am liniştit şi m-am gândit doar la joc, la sarcinile pe care mi le-a dat antrenorul.

A fost greu meciul?

N-a fost deloc uşor. Noi, în apărare, am încercat să jucăm cât mai simplu, fără să ne complicăm să ieşim cu pase din zona noastră. Zic că ne-am făcut datoria, ceilalţi colegi la fel, iar atacanţii au marcat două goluri. Iar victoria este foarte importantă, avem mari şanse de calificare.

Ilie Dumitrescu, fostul mare internaţional român te-a lăudat şi te-a văzut în primii 5 jucători ai meciului…

Nu poate decât să mă bucure aprecierea venită de la domnul Ilie Dumitrescu. Dumnealui chiar se pricepe la fotbal, este un analist obiectiv. Dar să ştiţi că apreceri pozitive au venit şi din partea altor antrenori, domnii Isăilă, Constantionovici, a domnului Cosmin Contra, a preşedintelui Răzvan Burleanu.

Din Satu Mare te-a felicitat cineva?

Familia, câţiva prieteni, dumneavoastră…

Cum te simiţi la noua ta echipă, Sepsi Sfântu Gheorghe?

Este ok din multe puncte de vedere. Dar, sincer, sufăr că nu am apucat încă să joc, să debutez în prima ligă a României. Dar sigur va veni şi vremea mea.

Despre fotbalul sătmărean ne poţi spune câte ceva?

Aici ar trebui să vă răspund cu o întrebare. Care fotbal…? Ştiu că oraşul Satu Mare are acum trei echipe în campionatele judeţene. Dar ar fi mai bine să fie una singură, în Liga 2 sau cel puţin în Liga 3. Totuşi sper ca în viitorul apropiat să se găsească soluţii şi să avem şi noi o echipă divizionară, să pot vedea un meci al Olimpiei.

Ce urmează în viitorul apropiat pentru Adrian Rus?

Antrenamete şi iar antrenamente. Multă muncă, multă transpiraţie, dorinţe şi speranţe care sper să mi se împlinească. Să debutez la echipa de club, să primesc o nouă convocare la lot.