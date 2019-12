Adrian Rus: 2019 a fost un an bun, sper într-un 2020 şi mai bun

După o vacanţă petrecută într-un decor exotic, în Insulele Maldive, acolo unde a fost împreună cu logodnica lui, internaţionalul Adrian Rus (foto – primul din partea stângă) a revenit pentru câteva zile la Satu Mare.

El a petrecut Sărbătorile Crăciunului în oraşul natal alături de familie şi s-a întâlnit şi cu câţiva prieteni şi foşti colegi din perioada junioratului. Dar după Crăciun a avut timp şi pentru o discuţie cu subsemnatul din care vă redăm câteva fragmente.

– Cum te simţi la Satu Mare?

– Acasă! La Satu Mare mă simt, şi cred că întotdeauna va fi aşa, acasă. De altfel, în scurta vacanţă am fost alături de familie. Aici, acasă, am petrecut Crăciunul, m-am întâlnit cu câţiva prieteni, antrenori, foşti colegi din perioada junioratului. Dar mi-am făcut timp şi să merg la sala de sport, la sala de forţă. Iar acum plec la Baia Mare la un turneu de sală.

– Dar ai petrecut şi o altfel de vacanţă, în locuri exotice.

– Da, este adevărat, imediat după încheierea sezonului din Ungaria, împreună cu prietena mea Carina, am plecat în Insulele Maldive unde am stat zece zile.

– Şi…?

– Da, ştiu ce vreţi să mă întrebaţi. Aşa a fost, am cerut-o pe Carina de soţie într-un mod inedit, în apele oceanului, în timp ce făceam scufundări.

– Mai departe…

– A spus da! Dacă vreţi să mă întrebaţi de căsătorie, pot să vă spun că nu ne-am decis când va fi. Aproape sigur nu va fi anul viitor. Ceva mai târziu.

– Hai să vorbim de fotbal puţin. Cum a fost pentru Adrian Rus anul 2019?

– Bun, foarte bun chiar. Dar sper într-n an 2020 şi mai bun. Mai întâi am devenit titular la Sepsi, fosta mea echipă de club. Apoi am jucat cu România la turneul final al Campionatului European de tineret. Ulterior a venit debutul, în meciul cu Malta, în prima echipă a României pentru care am jucat de cinci ori. Cred că sunt suficiente motive să mă bucur, să pot spune că am avut un an 2019 foarte bun.

– Nu ai spus nimic de transferul la noua ta echipă de club, în Ungaria, la Mol Fehervar. Nu este şi acesta un motiv de bucurie?

– Iniţial aşa a fost, aşa am simţit. Dar despre acest subiect am vorbit de mai multe ori şi nu aş vrea să-l mai dezvolt. Eu îmi fac treaba la echipa de club, mă pregătesc cu seriozitate şi joc atunci când consideră antrenorul că trebuie să intru în teren. Şi atunci când sunt în teren dau totul pentru echipa mea.

– Este posibil să pleci în această iarnă, sau la vară, de la Mol Fehervar?

– Deocamdată nu s-a pus această problemă.

– Ce planuri ai pentru 2020? Ce îţi doreşti?

– Să fiu sănătos, să mă pot pregăti, să joc constant la echipa de club. Aşa pot spera în continuare şi la convocări la echipa naţională. Apoi, dar nu în ultimul rând, mi-aş dori foarte mult să merg cu echipa României la Jocurile Olimpice din Japonia. Pentru orice sportiv participarea la Jocurile Olimpice este ţelul suprem.

– Un pronostic pentru primul meci de baraj al României pentru calificarea la Euro, cel cu Islanda?

– Consider că avem prima şansă şi că vom trece de Islanda.

– Să revenim la vacanţa ta de acum. Cât mai stai la Satu Mare?

– Puţin, foarte puţin. Vacanţa este aproape de final. După turneul de la Baia Mare plec direct în Serbia. Acolo voi petrece Revelionul 2020. Urmează ca apoi, pe data de 2 ianuarie să mă prezint la echipa de club pentru vizitele medicale. După efectuarea vizitelor medicale plecăm în Spania pentru un stagiu de pregătire.

– La final, te rog să adresezi câteva cuvinte sătmărenilor.

– În prag de An Nou pot să le urez sănătate, prosperitate, bucurie şi La Mulţi Ani!