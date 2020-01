Adrian Mutu, viitorul selecționer al naționalei U21

Este propunerea Comisiei Tehnice pentru această funcție

Federația Română de Fotbal a confirmat joi, ceea ce se știa de mai multă vreme, că noul antrenor al echipei naționale de fotbal tineret, U21, este Adrian Mutu. Numele lui Mutu s-a vehiculat de mai multă vreme dar joi el a fost confirmat de Comisia Tehnică din cadrul FRF. Dar el trebuie să fie validat și de Comitetul Executiv.

O chestiune care a devenit una pur formală. Teoretic Comisia Tehnică avea de ales între Cristi Chivu și Adrian Mutu. Dar având în vedere că Cristi Chivu a fost unul dintre susținătorii lui Ionuț Lupescu la alegerea pentru șefia FRF, iar Mutu l-a susținut pe Burleanu, era clar că fostul fundaș a lui Inter nu are nicio șansă în fața ”Briliantului”. Fapt confirmat ieri, Mutu beneficiind de toate voturile Comisiei Tehnice.

Desemnarea lui Mutu ca antrenor al tineretului va naște însă multe controverse. Ca fotbalist a fost un jucător extradordinar dar, ca antrenor, a lucrat puțin la FC Voluntari și mai apoi la tineretul lui Al Wadha (Arabia Saudită) fără să demonstreze mare lucru. În plus, numeroasele derapaje din viața sportivă, nu-l recomandau pentru acest post. Dar…

Adrian Mutu are 77 de selecții în tricoul echipei naționale și este golgeterul all-time al naționalei României, la egalitate cu Hagi, cu 35 de goluri. In cariera sa de fotbalist a evoluat la FC Argeș, Dinamo, Inter Milano, Verona, Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina, Cesena, Ajaccio, Petrolul, Pune City și ASA Tg. Mureș. Mutu va avea un salariu de 5.000 de de euro pe lună plus unele bonusuri pentru rezultate. Obiectivul echipei va fi calificarea la Campionatul European de tineret din 2021.