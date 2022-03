Adrian Cozma a condus un convoi umanitar în Ucraina

Deputatul PNL Adrian Cozma, preşedinte al Organizaţiei Judeţene PNL Satu Mare a plecat joi, 3 martie, cu un transport umanitar în Vynogradov, Zakarpatia, Ucraina. Sute de saltele donate de Biserica Baptistă au fost încărcat în 4 microbuze. De la Vynogradov, saltele vor ajunge în Kiev.

Adrian Cozma a făcut apel la solidaritate şi i-a rugat pe sătmăreni să vină în ajutorul ucrainenilor care au nevoie de susţinere.

„Cred că este un moment de solidaritate de care trebuie să dăm dovadă noi toţi. Ne vom duce cu saltele încărcate în 4 microbuze pe care le-am primit prin Biserica Baptistă Betel din Satu Mare. Le vom duce la primul punct de colectare a ajutoarelor, ca ele să ajungă la Kiev, acolo unde este nevoie. Acolo unde am văzut că mame, mame cu copii, bătrâni, trebuiau să se adăpostească în metrou. Mâine vom continua cu alimente. Este nevoie de multă solidaritate.

În Ucraina, în momentul de faţă toată infrastructura care se referă la alimente şi bunurile de care au nevoie oamenii este compromisă, de aceea au nevoie de ajutor. Am văzut nelinişte şi multă îngrijorare, multe poveşti triste, din păcate nu am crezut vreodată că vom trăi în acest secol războaie cu tancuri şi gloanţe. Cred că de acum urmează greul dacă acest ‘nebun’ (nu îl pot numi altfel) nu încetează atacurile asupra civililor. Nu are nici o logică acest război, văd mame cu lacrimi în ochi care şi-au rupt familia în două, ele cu copiii într-o parte iar soţii au trebuit să rămână acolo să îşi apere ţara. Preşedintele şi Guvernul, zilele astea chiar au fost la înălţime şi au făcut tot ceea ce trebuie. Aţi văzut şi evenimentul de miercuri seara că nu s-a putut traversa graniţa cu Ungaria, greul trebuie să îl împărţim cu toţii. Nu este normal toată greutatea aceasta cu refugiaţii să o preia România. Ar fi bine să existe o înţelegere la nivelul statelor membre UE. În sfârşit au înţeles şi cei din Ungaria că trebuie să împărţim această greutate pe care o avem. Să sperăm la zile mai bune”, a declarat deputatul sătmărean.