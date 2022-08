Adrian Câciu, ministrul Finanţelor: Nu va fi o scădere fabuloasă a inflaţiei în momentul în care se inversează trendul

Guvernul şi Banca Naţională a României fac eforturi pentru a inversa trendul inflaţiei, dar în momentul în care inflaţia va începe să coboare, scăderea nu va fi fabuloasă, a declarat recent ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, în conferinţa de presă organizată după ultima şedinţ[ de Guvern.

Ministerul Energiei are la decont, în acest moment, 131 de milioane de lei pentru compensarea preţului la energie, iar alocarea bugetară pentru acest lucru nu este de 2,5 miliarde de lei, ci în jur de 5 miliarde de lei, pentru că sunt sume care merg şi la Ministerul Muncii, a declarat de asemenea ministrul Finanţelor.

Puterea de cumpărare a cetăţenilor a fost erodată de inflaţie

„Eu, ceea ce vreau să văd, este când se inversează acest trend al inflaţiei şi eforturile noastre, împreună, Banca Naţională cu Guvernul României, sunt să inversăm acest trend al inflaţiei. Nu va fi o scădere fabuloasă în momentul în care se inversează trendul pentru că trebuie să ţineţi cont că suntem dependenţi sau avem un deficit comercial foarte mare şi avem şi o parte de inflaţie importată şi avem acea problemă cu energia care are un impact, o influenţă foarte mare în inflaţia din acest moment”, a explicat Adrian Câciu, citat de Agerpres.

Ministrul Finanţelor a fost întrebat de jurnalişti cum se resimte creşterea economică anunţată când vine vorba despre oamenii de rând, pentru că se observă preţuri foarte mari, în timp ce veniturile au rămas neschimbate. El a subliniat că orice creştere economică, oriunde în lume, „se va lovi de o ruptură între ceea ce resimte cetăţeanul sau economia, cât timp inflaţia va fi sus. De aceea, tot efortul guvernamental este cum să întorci rezultatele obţinute până la urmă de economia românească în continuare către economie”. Ministrul a menţionat, însă, că puterea de cumpărare a cetăţenilor a fost erodată de inflaţie.

Ministerul Energiei are la decont, în acest moment, 131 de milioane de lei

„Creditele de angajament solicitate de Ministerul Energiei erau de 2,5 miliarde de lei. Au fost o serie de erori în informările primite de la ANRE, dar am conciliat aceste rezultate. Am intrat într-o normalitate şi avem acest Comitet interministerial, astfel încât cei care sunt implicaţi să vină exact cu date şi să discutăm concret pe cifre şi să nu emitem în spaţiul public tot felul de opinii, diferenţe de cifre şi să creăm o anumită panică în societate. Chiar acum o săptămână, ministrul Energiei a spus că nu confirmă niciuna dintre acele cifre, nici 40, nici 20, nici 31 miliarde de lei. Realitatea este în felul următor< Ministerul Energiei are la decont la acest moment 131 de milioane de lei… Nu sunt miliarde, nu sunt zeci de miliarde. Discutăm de deconturi la luna august, aferente lunii aprilie. Trebuie să ne uităm pe paşi, aşa cum se face şi execuţia bugetară, şi să fie ancorată în realitate. Creditele bugetare nu pot depăşi creditele de angajament. Alocarea pentru energie nu este de doar 2,5 miliarde de lei, ci este în jur de 5 miliarde de lei, pentru că sunt şi sume alocate Ministerului Muncii. După cum ştiţi, Ministerul Muncii compensează sau achită deconturile pentru consumatorii casnici, iar Ministerul Energiei pentru cei economici”, a explicat ministrul de resort.

Recent, Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE) a atras atenţia asupra faptului că rectificarea bugetară este sub 25% din necesarul pentru finanţarea plafonului la energie şi expune la un risc major capacitatea de a mai funcţiona a întregului sector energetic.

Reprezentanţii ACUE subliniază că suma de 2,5 miliarde de lei prevăzută pentru Ministerul Energiei reprezintă doar 7,7% din necesarul de finanţare estimat de minister (31 de miliarde lei) pentru acoperirea angajamentelor asumate de Guvern doar prin OUG 27/2022, până la finalul anului 2022, respectiv achitarea diferenţelor dintre preţul real al facturilor consumatorilor non-casnici şi preţul plafonat al energiei.