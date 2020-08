Adrian Albu, preşedintele PNL candidează la primăria Satu Mare

Preşedintele Partidului Naţional Liberal din Satu Mare a ales o metodă modernă de a face acest anunţ, pe reţelele de socializare. Redăm în întregime textul publicat:

“Sunt Adrian Albu şi am hotărât să candidez la primăria municipiului Satu Mare. Unii mă cunoaşteţi, alţii nu. Unii mă apreciaţi, alţii mai puţin. Pe toţi vă respect deopotrivă.

Am fost, sunt şi voi rămâne un liberal convins. Principiile liberale stau la baza vieţii mele, profesionale şi publice. Am clădit o societate care asigură traiul a 200 de familii, îmi doresc şi pot, împreună cu voi, să dezvoltăm şi oraşul Satu Mare. Am sperat, până în ultima clipă, la o alianţă a partidelor de dreapta în Satu Mare. Din păcate eforturile mele şi ale colegilor mei au fost în zadar.

În calitate de preşedinte al PNL Satu Mare, primul partid politic din România, partid care gestionează cu succes situaţia actuală din ţară, am hotărât să candidez la funcţia de primar al municipiului Satu Mare şi înţeleg să îmi apăr şansele de la egal la egal cu ceilalţi candidaţi.

Avem modele de succes în jurul nostru, oraşe conduse de o administraţie liberală, în care cetăţenii au un nivel de trai la standarde europene. Putem transforma şi Sătmarul nostru într-un oraş modern, european, să ne aducem copiii acasă şi să ne mândrim când spunem că suntem sătmăreni.

Împreună muncim pentru Satu Mare!

Părerea ta contează.

Cu respect, Albu Adrian.”