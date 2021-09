Adolescentele Răducanu şi Fernandez, în finala US Open

Finală inedită la US Open între două tenismene care nu au figurat pe lista capilor de serie. Mai mult, Leylah Fernandez (73 WTA/19 ani) şi Emma Răducanu (150 WTA, 18 ani) sunt două adolescente care se află în premieră într-o finală de Grand Slam. Cele două nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul WTA aşa că este greu să spui care dintre ele este favorită la câştigarea turneului. Prin prisma poziţiei în clasamentul WTA Fernandez pare favorită.

Dar, dacă privim parcursul lui Emma Răducanu constatăm că aceasta nu a pierdut niciun set în cele 9 partide, din care 3 în calificări, până la marea finală. Dar, ce-i drept, Fernandez a eliminat pe parcuts trei tenismene din Top 10, Naomi Osaka (nr. 3), Elina Svitolina (5), şi Aryna Sabalenka (2).

Oricum, având în vedere că tatăl ei este român, iar mama are origini chineze, noi românii vom fi suporterii lui Emma Răducanu.

Marea finală de la US Open va avea loc sâmbătă, 11 septembrie, de la ora 23:00 (ora României), în direct pe Eurosport.

Traseu Emma Răducanu până la finală

Tabloul principal

Turul I: 6-2, 6-3 vs Stefanie Voegele (128 WTA)

Turul II: 6-2, 6-4 vs Shuai Zhang (49 WTA)

Turul III: 6-0, 6-1 vs Sara Sorribes Tormo (41 WTA)

Optimi: 6-2, 6-1 vs Shelby Rogers (43 WTA)

Sferturi: 6-3, 6-4 vs Belinda Bencic (12 WTA)

Semifinale: 6-1, 6-4 vs Maria Sakkari (18 WTA).

Dacă va câştiga finala va ocupa locul 23, iar dacă pierde va urca de pe 150 pe 32.

Traseu Leylah Fernandez până la finală

Turul I: 7-6(3), 6-2 vs Ana Konjuh

Turul II: 7-5, 7-5 vs Kaia Kanepi

Turul III: 5-7, 7-6(2), 6-4 vs Naomi Osaka

Optimi: 4-6, 7-6(5), 6-2 vs Angelique Kerber

Sferturi: 6-3, 3-6, 7-6(5) vs Elina Svitolina

Semifinale: 7-6(3), 4-6, 6-4 vs Aryna Sabalenka