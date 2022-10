Administraţia Fondului pentru Mediu a publicat proiectul de ordin pentru înlocuirea becurilor

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat pe site-ul instituţiei proiectul de ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice prin înlocuirea becurilor convenţionale cu becuri led.

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma unui voucher, pentru înlocuirea becurilor convenţionale din locuinţă cu becuri cu led noi, mai performante din punct de vedere energetic.

Finanţarea, sub formă de voucher în cuantum de 200 de lei pentru achiziţionarea becurilor cu led de maximum 15 W

Scopul Programului îl constituie reducerea consumului de energie şi a emisiilor de gaze cu efect de seră în locuinţe, pentru utilizatorii casnici.

Finanţarea programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii, în baza contractelor de decontare şi documentelor justificative ale persoanelor fizice beneficiare.

Finanţarea se acordă sub formă de voucher în cuantum de 200 lei cu TVA pentru achiziţionarea becurilor cu led de maximum 15 W.

Este considerată cheltuială eligibilă achiziţia becurilor cu led de maximum 15 W.

Pentru a putea fi considerate eligibile, becurile cu led achiziţionate trebuie să fie noi.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească solicitanţii

Poate beneficia de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este persoană fizică cu domiciliul în România; b) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data achiziţionării becurilor cu led; c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi în momentul înscrierii în aplicaţia informatică; d) este posesor al unui/unei buletin/cărţi de identitate valabil(e) în momentul înscrierii în program; e) se obligă să predea comerciantului, în momentul achiziţionării becurilor cu led, un număr echivalent de becuri convenţionale; f) îşi dă acordul cu privire la prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

În cadrul unei sesiuni de înscriere, un solicitant poate beneficia de un singur voucher.

Persoana fizică aprobată poate beneficia de un voucher în cuantum de 200 de lei la achiziţionarea a cel puţin unui bec cu led, în schimbul predării unui număr echivalent de becuri convenţionale.

Pentru a intra în vigoare, proiectul de ordin trebuie, întâi, semnat de ministrul mediului şi apoi să fie publicat în Monitorul Oficial.