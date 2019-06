Adi Rus: Vrem să ducem cât mai sus fotbalul din România

La puţin timp după România – Franţa, meci care a consfiinţit calificarea tricolorilor în semifinalele Europeanului de tineret U21, am reuşit să-l contactăm pe sătmăreanul nostru, Adrian Rus, cel care a fost în teren şi a jucat excelent vreme de 90 de minute. Fericit, Adi Rus ne-a răspuns la câteva întrebări.



Felicitări, Adi!

Mulţumesc! Sunt foarte fericit după această calificare. Nu am cuvinte prin care să-mi exprim bucuria mea şi a colegilor. Este extraordinar! Mă bucur enorm de mult că am reuşit să facem fericiţi milioane de români.

Aţi crezut la plecare că o să ajungeţi în semifinale?

Am sperat, am visat acest lucru. Visul a devenit realitate, dar nu vrem să ne oprim aici. România este în sfârşit acolo unde a mai fost, dar vrem s-o ducem mai sus. Sperăm ca de acum încolo fotbalul din România, fotbaliştii români să fie priviţi altfel în Europa.

Cum apreciezi jocul tău?

Am jucat aşa cum a făcut-o toată echipa. Dar nu pot să răspund eu. Aprecieri puteţi face d-voastră, publicul, şi în primul rând domnul Mirel Rădoi, căruia îi mulţumesc că a avut încredere în mine.

Ai avut o mare ocazie de gol…

Da! Ce bine ar fi fost să marchez. Am trimis balonul spre poartă şi cred că intra în plasă dacă nu se lovea de fundaşul francez. Dar e bine şi aşa.

Vei mai juca?

Asta va hotârî domnul Rădoi. Eu sunt sănătos şi pot să joc. Dar importantă este echipa României. Şi sătmărenii pe care îi salut şi pe care îmi doresc să-i scoatem în stradă.

Succes, Adi!

PS: Evoluţia lui Adi Rus a fost apreciată şi de englezii de la WhoScored. Ei i-au văzut pe fundaşii Cristi Manea şi Adrian Rus cei mai buni de pe teren, ei primind nota 7,4, cea mai mare dintre toţi cei 26 de jucători.