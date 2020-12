Adi Rus: Sper şi îmi doresc ca 2021 să să-mi aducă mai multe satisfacţii din punct de vedere sportiv

Pentru a perioadă scurtă de timp, Adrian Rus, fotbalist născut şi crescut la Satu Mare, cu 5 prezenţe în prima echipă a României, astăzi component al formaţiei maghiare Mol Fehervar, a petrecut o minivacanţă în oraşul natal.

Într-o discuţie telefonică, şi nu altfel, pentru că actualul context epidemiologic nu ne permite, Adrian Rus ne-a acordat un interviu, ne-a împărtăşit câteva din dorinţele sale de viitor.

– Cum a fost vacanţa Adi?

– Scurtă şi plăcută sub unele aspecte. Aş fi vrut să stau mai multă vreme acasă, dar programul pe care îl am la echipa de club nu mi-a permis acest lucru. Plăcută pentru că am sărbătorit Crăciunul alături de familie. Iar Crăciunul nu este nicăieri cum este acasă. Din păcate timpul scurt petrecut acasă, faptul că a trebuit să stau o vreme în izolare, nu mi-a permis să-i întâlnesc pe cei toţi pe care aş fi vrut să-i văd. Poate la vară o să am mai mult timp liber, scăpăm de pandemie şi recuperez atunci.

– Când te întorci la echipa de club?

– Chiar în această după amiază (n.r. 28 decembrie) plec spre Ungaria. Pe data de 2 ianuarie reluăm pregătirile.

– Cum a fost sezonul de toamnă?

– Nu foarte reuşit. Am fost o vreme accidentat, am suferit o leziune musculară, apoi o entorsă la genunchiul drept, dar fără afectarea ligamentelor. Aceste probleme m-au ţinut o vreme în afara gazonului. Acum sunt bine din toate punctele de vedere, am revenit în echipă şi sper să fiu titular în sezonul care urmează.

– Cum arată o zi obişnuită pentru tine?

– Casă, masă, antrenament, uneori două pe zi, refacere, odihnă, somn. Sigur, mă mai uit la TV, mai intru pe calculator. În weekend, după meciuri, ne-am mai întâlnit între noi colegii. Dar acum sunt unele restricţii aşa că stau mai mult în apartamentul meu. Pare monoton dar nu e chiar aşa. Am mare noroc că o am alături pe logodnica mea, mă ajută foarte mult.

– Te mai gândeşti la echipa naţională, la convocări sub tricolor?

– Sigur, mă gândesc mereu la echipa naţională, la echipa României. Am mai şi avut discuţii cu persoane din staff-ul naţionalei. Dar mai înainte de toate, pentru a spera la o convocare, trebuie să joc cât mai mult, cât mai bine, la ehipa mea de club. Sper şi îmi doresc ca anul 2021 să să-mi aducă mai multe satisfacţii din punct de vedere sportiv.

– Asta îţi urăm şi noi, multă sănătate şi multe realizări sportive.

– Vă întorc urarea. Multă sănătate, noroc şi realizări personale. La mulţi ani, dragi sătmăreni!