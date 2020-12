Adi Rus a marcat primul gol la Mol Fehervar, unul spectaculos

Adrian Rus nu a avut un sezon de toamnă prea reuşit la Mol Fehervar, echipă din prima ligă de fotbal a Ungariei. Cu probleme serioase de sănătate la început de sezon, o pubalgie rebelă la tratament, Rus s-a pregătit o vreme separat. După ce şi-a revenit s-a pregătit cu tot lotul dar şi-a făcut greu un loc în echipă.

Sătmăreanul avut doar 7 prezenţe în echipa lui Mol din care doar două ca titular, unul în preliminariile din Europa League şi altul în campionat, în etapa de sâmbătă când Fehervar a câştigat cu 4-1 în faţa lui Budafok. Adi Rus a jucat foarte bine şi, mai mult, a marcat un gol, unul spectaculos, cu capul.

“Sunt foarte fericit pentru că am revenit în teren cu o victorie şi cu primul gol marcat pentru Vidi”, a postat Rus pe reţelele de socializare.

Prin intermediul aplicaţiei WhatsApp am purtat şi noi o scurtă conversaţie cu Rus. Întrebat despre joc, despre gol, Rus s-a arătat extrem de bucuros că a jucat bine, că echipa lui a câştigat şi că a marcat şi un gol, primul pentru Vidi de la venirea lui la această echipă.

Am atins şi subiectul echipei naţionale a României echipă la care Rus a debutat anul trecut. “Am urmărit cu interes jocurile echipei naţionale. Am suferit pentru jocul mai puţin reuşit al tricolorilor. Dar sper ca în preliminariile pentru Cupa Mondială să jucăm mai bine şi să ne calificăm. Domnul Rădoi este un antrenor excelent şi sunt sigur că, cu el pe bancă, echipa va progresa.”

În acelaşi timp Adrian Rus ne-a spus că îşi doreşte să revină printre tricolori.

“Sigur mă gândesc la echipa naţională şi îmi doresc să revin printre tricolori. Dar, ca să se gândească şi alţii la mine, trebuie să joc şi în această perioadă nu prea am jucat. Totuşi, am convingerea că la primăvară totul va fi mai bine”, a spus tânărul fotbalist sătmărean care îşi va petrece sărbătorile Crăciunului la Satu Mare. Dar va trebui să stea în izolare dacă nu se schimbă ceva între timp în ce priveşte regulile.