Adevăraţii căpşuni de Satu Mare se vând cu 30 de lei/kg

Căpşunii din serele de Halmeu şi Odoreu au ajuns deja pe tarabele comercianţilor şi producătorilor din pieţele municipiului Satu Mare, însă de sâmbătă, 6 mai, sătmărenii se vor putea bucura şi de căpşunii din Medieşu Aurit.

Fructele aduse de la numeroşii producători din Halmeu se dau în pieţele sătmărene cu 30 lei / kilogram, la fel ca şi în localitatea de origine. De asemenea, în Piaţa de Alimente Nr. 1 din municipiul Satu Mare, ajung şi căpşuni din Odoreu, cultivaţi de un producător care a declarat că are 5 solarii în care a pus numai stoloni de căpşuni, deşi nu mai este o cultură atât de rentabilă, având în vedere condiţiile climatice din ultimii ani, dar mai ales din anul anterior, când agricultura a avut de suferit din cauza secetei accentuate.

„Acum noi nu i-am scos, pentru că anul trecut i-am plantat, iar condiţiile de creştere nu au necesitat prea mari investiţii anul acesta. I-am putut ţine fără folie, până la urmă, că nici nu am putut trage peste că a tot bătut vântul.

În agricultură, absolut totul se rezumă la vremea favorabilă sau nefavorabilă. Nu poţi să tragi folie pe solar, dacă suflă tare vântul.

Dar am zis că îi mai ţinem un an, că altfel îi scoteam. Am avut căpşuni pe două hectare, atât afară, cât şi în solarii.

Dar deja i-am scos de pe mai mult de jumătate suprafaţa”, a precizat producătoarea Maria Erdos, din Medieşu Aurit.

Kilogramul de căpşuni din solariile din Medieşu Aurit se va da tot cu 30 de lei / kilogram, însă preţul fructelor se va stabiliza undeva pe la mijlocul sezonului.

În această comună, producătoarea Maria Erdos cultivă soiurile Cleri şi Murano de ani de zile, aduse la serele familiei de zeci de ani, din Italia. Sunt foarte apreciate de toţi cei care cumpără de la taraba sa, în special pentru gustul autentic, şi pentru că fructele nu sunt forţate să crească, prin punerea a tot felul de îngrăşăminte chimice.