Adep – Minaur 2, ultimul meci acasă al sătmărenilor

Duminică, la Satu Mare, la ora prânzului, iubitorii handbalului, vor putea urmări un meci interesant din Divizia A, Seria B. Este vorba de partida dintre CS Adep Satu Mare – Minaur II Baia Mare, partidă programată în etapa a 20-a.



Sigur, prin prisma clasamentului, băimărenii, locul 4, sunt favoriți la victorie. Dar, când am spus “meci interesant” am avut în vedere faptul că orice dispută între băimăreni și sătmăreni, indiferent de disciplina sportivă, este generator de mari ambiții și, implicit, de spectacol. În plus, pentru sătmăreni, este ultimul meci pe teren propriu în această ediție de campionat. Meciul se va juca duminică în sala LSP “Ecaterina Both” cu începere de la ora 11:00 și va fi arbitrat de F. Dușa și M. Manea din Brașov.

Meciurile etapei:

• Universitatea Cluj – HCM Sighișoara

• CNE Sighișoara – Universitatea Craiova

• Univ. Poli Timișoara – CSU Tg. Jiu

• CSM Oradea – CSM Școlar Reșița

• CS Adep – Minaur Baia Mare II

• HC Sibiu stă