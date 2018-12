Actriţa Juliette Binoche va prezida juriul Festivalului Internaţional de Film de la Berlin 2019

Actriţa franceză Juliette Binoche, câştigătoare a premiului Oscar, va fi preşedinta juriului celei de-a 69-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, potrivit site-ului berlinale.de.

„Sunt foarte încântat că Juliette este preşedinta juriului internaţional în 2019. Festivalul are o strânsă legătură cu ea şi sunt foarte fericit că se va întoarce la festival în această postură”, a spus Dieter Kosslick, directorul Berlinale.

La rândul ei, Juliette Binoche a declarat: „Îţi mulţumesc pentru această imensă onoare şi invitaţie la Berlinale, dragă Dieter, înseamnă totul pentru mine! Sunt nerăbdătoare pentru această întâlnire specială cu întreg juriul şi voi lua sarcina în serios, cu bucurie şi grijă”.

Juliette Binoche este una dintre cele mai cunoscute actriţe din lume. Ea a jucat în peste 70 de filme şi a câştigat numeroase premii şi nominalizări. A fost prima actriţă europeană care a primit trofee onorifice la festivalurile de la Berlin, Veneţia şi Cannes.

Năcută pe 9 martie 1964, la Paris, Juliette Binoche este actriţă de teatru şi film. Este cunoscută pentru rolurile din lungmetraje ca „Trois couleurs: Bleu” (1993), care i-a adus un premiu César pentru cea mai bună actriţă, „The English patient” (1996), „Chocolat” (2000), „Clouds of Sils Maria” (2014) şi „L’attesa” (2015). A câştigat un trofeu Oscar şi unul BAFTA pentru rolul secundar din „The English Patient” (1996). A lucrat cu unii dintre cei mai apreciaţi regizori europeni şi americani, iar la începutul acestui an are cinci filme în pre şi postproducţie, regizate de Safy Nebbou, Patrice Leconte, Olivier Assayas, Naomi Kawase şi Claire Denis.

Ediţia 2019 a Festivalului de Film de la Berlin va avea loc între 7 şi 17 februarie.