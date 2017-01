Actorul Ioan Ardelean va susține un recital la ICR New York

Cu ocazia Ziua Culturii Naţionale, ICR New York organizează, în SUA şi Canada, o serie de evenimente cu participarea pianistului Matei Varga, a actorului Ioan Ardelean (fost membru al trupei Teatrului de Nord din Satu Mare), precum şi a scriitorilor şi universitarilor Adam J. Sorkin, Diana Manole şi Crina Bud.

Primul eveniment din cadrul Zilei Culturii Naţionale este programat la sediul ICR New York, Sala Auditorium, pe 11 ianuarie, de la ora 19.00. Programul manifestării – menită a omagia marile valori ale artei poetice româneşti, clasice şi contemporane – cuprinde vernisarea şi prezentarea unei expoziţii de carte cu volume de poezie din fondul Bibliotecii ICR New York, reprezentative pentru lirica naţională.

În continuare, va avea loc un recital de poezie, pe versuri de Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, Nichita Stănescu, Ana Blandiana, Miron Radu Paraschivescu, George Topârceanu, Mircea Cărtărescu, susţinut de cunoscutul actor american de origine română Ioan Ardelean, fost angajat al Teatrului de Nord în perioada 1997-2003.