Activităţi omagiale dedicate lui Ion Creangă

Biblioteca Judeţeană Satu Mare, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” şi Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”, a organizat joi, 9 martie, şi vineri, 10 martie, o serie de activităţi culturale.

Manifestările au fost prilejuite de împlinirea a 180 de ani de la naşterea marelui povestitor şi clasic al literaturii române, Ion Creangă (1 martie 1837).

Programul Şcolii Gimnaziale Ion Creangă

Am participat, alături de o echipă a televiziunii Informaţia TV, la o parte din programul desfăşurat la Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Satu Mare. Aici, Arleta Taşcău, directoarea şcolii ne-a prezentat programul, constând în concurs de matematică, dans al trupei de majorete, dans al claselor de limbă maghiară, prezentări power point, intonări de cântece de corul şcolii, interpretări de piese de teatru având ca tematică Ion Creangă. Ca invitaţi, au participat: Doina Feher, viceprimar al municipiului Satu Mare, inspectorii şcolari Doina Muntean şi Nicu Sever Miclăuş. Cu toţii au participat la spectacolele de dansuri desfăşurate în sala de sport a şcolii.

Manifestări la Biblioteca Judeţeană

Reunite sub genericul „Amintiri despre Ion Creangă” şi organizate la iniţiativa secţiei de împrumut pentru copii, activităţile au debutat joi, 9 martie, în găzduirea unităţii de învăţământ care poartă numele ilustrului scriitor, în cadrul unei suite de evenimente dedicate Zilelor Şcolii „Ion Creangă”.

Activităţile au continuat vineri, 10 martie, în sala de lectură „Gheorghe Bulgăr”, parteneri fiind de această dată elevii clasei a VI-a A de la Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”, care au însufleţit povestea „Soacra cu trei nurori” printr-un moment pus în scenă sub coordonarea directoarei Anca Seucea.

Tot cu acest prilej, bibliotecara Mihaela Ungureanu a furnizat publicului prezent la aceste manifestări o seamă de informaţii referitoare la viaţa şi activitatea marelui povestitor, prin intermediul unei prezentări PowerPoint ce cuprinde preţioase date biografice dar şi imagini relevante, menite să ilustreze cele mai importante momente din viaţa lui Creangă.