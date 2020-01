Activități culturale la școlile din Livada

Mihai Eminescu (18 ianuarie 1850 – 15 iunie 1889) este considerat mare scriitor român și poet național, astfel că la împlinirea a 170 de ani de la nașterea sa, Centrul de Documentare și Informare al Școlii Gimnaziale „Petőfi Sándor” în colaborare cu Liceul Tehnologic „George Barițiu” Livada a desfășurat o serie de activități în cadrul proiectului Ziua Culturii Naționale (perioada 15-17 ianuarie 2020).

Dintre acestea enumerăm: distribuire de pliante – elevilor și membrilor comunității locale; prezentare power-point, intitulat Eminescu – Luceafărul poeziei românești; audiție muzicală/recitare – pe versurile marelui poet național Mihai Eminescu; clubul de pictură și lectură – Poezia eminesciană; cercetare documentară – Eminescu și creația literară (resurse documentare on-line); panou tematic – Ziua Culturii Naționale; expoziție de carte și recitare poezii – A fost odată ca-n povești ….. ; realizarea unei planșe – Somnoroase păsărele.

Participanți: clasa pregătitoare B, I A, IV B, V A și B, VI B, VII B și C, VIII B, C și D.

Profesori coorodonatori: Kato Nicoleta, Dindelegan Simona, Bărbuș Viorica, Ionuț Carmen, Oproiu Bogdan și Szalay Miklos Attila.